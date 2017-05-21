Александр Бубнов: «Локомотив» и «Зенит» сыграют вничью
Футбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч 30-го тура РФПЛ между «Локомотивом» и «Зенитом».
- Турнирные цели соперников несопоставимы, - сказал Бубнов. - «Зениту» во что бы то ни стало нужно выигрывать, но на победу нацелен и «Локомотив», который на сегодняшний день не слабее петербургского клуба, играет с хорошим настроением, к тому же является принимающей стороной. Прогноз: 1:1.
Игра начнется в 15:00 мск. «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.
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