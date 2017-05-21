Видео дня: фанаты «Спартака» устроили беспорядки в Туле

Болельщики «Спартака» инициировали беспорядки на улицах Тулы перед началом матча 30-го тура чемпионата России с местным «Арсеналом».

Фанаты, идущие на стадион, активно использовали пиротехнические средства.



&lt;p&gt; &lt;/p&gt;

Напомним, «Спартак» обеспечил себе золотые медали чемпионата России еще после 27-го тура. «Арсенал» идет на 15-м месте и пока сохраняет шансы на сохранение прописки в высшем дивизионе.



Встреча в Туле начинается в 15:00 по московскому времени.

«Советский спорт» ведет прямую текстовую трансляцию матча.



