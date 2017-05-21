Видео дня: фанаты «Спартака» устроили беспорядки в Туле
Болельщики «Спартака» инициировали беспорядки на улицах Тулы перед началом матча 30-го тура чемпионата России с местным «Арсеналом».
Фанаты, идущие на стадион, активно использовали пиротехнические средства.
Напомним, «Спартак» обеспечил себе золотые медали чемпионата России еще после 27-го тура. «Арсенал» идет на 15-м месте и пока сохраняет шансы на сохранение прописки в высшем дивизионе.
Встреча в Туле начинается в 15:00 по московскому времени.
«Советский спорт» ведет прямую текстовую трансляцию матча.
Матч
Голы
Расич 3 (1:0). Максимов 24 (2:0).
Состав
Арсенал: Габулов, Комбаров, Сунзу, Григалава, Беляев, Боурчану, Александров, Максимов, Берхамов, Думбия, Расич
Спартак: Песьяков, Джикия, Тигиев, Боккетти, Маурисио, Фернандо, Промес, Попов, Глушаков, Самедов, Адриано
Незабитые пенальти
Расич (Арсенал), 35
Удаления:
нет - Джикия, 12
Судья:
Александр Егоров (Россия)
Место и дата
21 мая 15:00, Арсенал, Текстовая трансляция