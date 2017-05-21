Владимир Крикунов: Если сборная России психологически настроится на Финляндию, у нее все получится
Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов поделился ожиданиями от матча за бронзовые медали чемпионата мира с командой Финляндии.
Игра в Кельне начнется сегодня в 17:15 мск.
«Думаю, ребятам будет непросто собраться на эту встречу после вчерашнего поражения от канадцев. Они сами говорили, что были опустошенными. Матч со сборной Финляндии будет сложным, они крайне упертые. Если российские хоккеисты сумеют себя перебороть и психологически настроиться, то все у них получится», - считает Крикунов.
Матч
Место и дата
21 мая 17:15, Ланксесс Арена, Онлайн-трансляция
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