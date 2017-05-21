Теему Селянне: Канадцы - «Красная машина» современного хоккея

Четырехкратный призер Олимпийских игр Теему Селянне от предстоящего финала на чемпионате мира по хоккею между сборными Канады и Швеции.

- Думаю, финал будет очень зрелищным. В этом году туда добрались две действительно лучшие команды турнира. Возможно, и команда России была достойна финала, но канадцы всем нам доказали, что это не так. Думаю, сборная Канады выиграет. У шведов лучшая оборонительная линия на турнире. Но канадцы - «Красная машина» современного хоккея, - сказал Селянне, - цитирует Селянне «Р-Спорт».

Напомним, сегодня в матче за бронзу сборная России сразится с финнами, а позднее в финале сыграют канадцы и шведы.