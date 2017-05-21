Испанские СМИ: Вальверде станет главным тренером «Барселоны»

Еще одно испанское издание опубликовало информацию о том, что новым главным тренером «Барселоны» станет Эрнесто Вальверде, ныне работающий с «Атлетиком» из Бильбао.

По информации El Correo, 53-летний специалист начнет работу с каталонским грандом 30 июня.

Cover: "Valverde Gives Yes To Barcelona" - Valverde will be the next Barça coach and Bartomeu has already told this to the squad [el correo] pic.twitter.com/it0ZNkrN2z — Barcastuff (@barcastuff__) 21 мая 2017 г.

В то же время, руководство «Барселоны» ранее выступило с официальным заявлением, в котором опровергло наличие договоренности с Вальверде ил другим тренером. Объявление фамилии нового наставника команды должно состояться не ранее 29 мая.

Нынешний главный тренер «Барселоны» Луис Энрике покидает клуб по окончании текущего сезона.