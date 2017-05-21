Флойд Мэйвезер-младший: Я легко побил бы Головкина даже сейчас

Экс-чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер-младший заявил, что он даже сейчас смог бы победить действующего чемпиона мира в среднем весе по трем версиям Геннадия Головкина.

- Я видел бой Головкина и Келла Брука. Вы все так сходите с ума из-за GGG... Да, он неплох, но в нем нет ничего уникального. Я уверяю, что даже сейчас, когда мне 40 лет, я бы выиграл бой с ним. Это был бы легкий поединок, но я не рассматриваю возможность такого боя, я не могу перейти в средний вес, - цитирует Мейвезера iFL TV.

Напомним, Флойд Мэйвезер объявил о завершении карьеры осенью 2015 года после своей победы над Андре Берто. Тем не менее, будущей осенью может состояться его поединок по правилам бокса со знаменитым бойцом ММА Конором Макгрегором.

Геннадий Головкин 16 сентября проведет бой с мексиканцем Саулем Альваресом.



