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«Монако» постарается продлить контракт с Жардимом

Источник:  L'EquipeКомментарии

Вице-президент «Монако» Вадим Васильев рассказал, что клуб постарается продлить контракт главного тренера команды Леонарду Жардима.

- Мы попытаемся продлить контракт с Жардимом. Он никогда не говорил, что хочет покинуть клуб. «Монако» также постарается сохранить и большую часть своих игроков. У нас будет конкурентоспособная команда на следующий сезон. Понимаем, что будет сложно снова повторить завершившийся сезон, но мы постараемся сохранить титул, – приводит слова Васильева L'Equipe.

Напомним, в сезоне-2016/17 «Монако» стал чемпионом Франции, а также дошел до полуфинала Лиги чемпионов, где уступил по сумме двух матчей туринскому «Ювентусу».

Текущий контракт Жардима с монегасками истекает летом 2019 года.

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