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Доменико Кришито: Знаем, что ЦСКА обыгрывает «Анжи», но «Зенит» все равно должен побеждать «Локомотив»

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Защитник «Зенита» Доменико Кришито поделился мнением о первом тайме матча 30-го тура РФПЛ против «Локомотива».

– Мы знали до игры, что это будет тяжелая встреча. Будет много борьбы на поле. Для нас это важный матч, мы должны были побеждать еще до игры. Знаем, что ЦСКА обыгрывает «Анжи», но мы все равно должны побеждать, – сказал Кришито в эфире «Матч ТВ».

Напомним, матч проходит в Москве на стадионе «Локомотив». «Зенит» выигрывает (1:0) после гола Александра Кокорина. «Советский спорт» ведет текстовую трансляцию встречи.

Матч

Локомотив - Зенит - 0:2 (0:1)

Голы

Кокорин 33 (0:1). Данни 83 (0:2).

Состав

Локомотив: Гилерме, Кверквелия, Михалик, Пейчинович, Тарасов (Баринов, 56), Миранчук А., Игнатьев, Фернандеш, Денисов И., Майкон (Касаев, 74), Ари

Зенит: Лодыгин, Смольников, Цаллагов, Нету, Кришито, Жирков, Данни, Жулиано, Маурисио (Эрнани, 88), Дзюба (Кержаков, 87), Кокорин (Молло, 88)

Предупреждения:

Фернандеш, 35; Гилерме, 35; Денисов И., 38; Пейчинович, 80 - Дзюба, 38; Кришито, 39

Судья:

Михаил Вилков (Россия)

Место и дата

21 мая 15:00, Локомотив, Текстовая трансляция

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