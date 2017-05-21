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Ральф Ферманн: «Шальке» заслужил десятое место. Это горько

Источник:  ФК «Шальке»Комментарии

Голкипер «Шальке» Ральф Ферманн после матча против «Ингольштадта» (1:1) подвели итоги сезона. Напомним, что его команда заняла десятое место в чемпионате Германии.

«Всегда непросто подводить итоги сезона сразу после финального свистка заключительного матча. Всегда нужно время, чтобы сделать выводы. Но игра в Ингольштадте стала олицетворением всего сезона. Периодически мы действовали хорошо, а иногда полностью отдавали инициативу сопернику. «Ингольштадт» создал больше голевых моментов, чем мы. Обидно осознавать это.

Если говорить честно, то мы не смогли достичь своих целей в сезоне, и у нас так и не появилась цельная игра. Короткая серия во втором круге не в счет. Наверняка, в ближайшее время нас будут критиковать, и мы должны принять это. У нас было много шансов улучшить свое положение в лиге, но практически не воспользовались ими. Поэтому нужно быть честным и признать, что мы заслужили то место, на котором сейчас находимся. Это горько», - цитирует Ферманна официальный сайт «Шальке».

Матч

Ингольштадт - Шальке 04 - 1:1 (1:1)

Голы

Авдижай 2 (0:1). Гросс 40 (1:1 - пен.).

Состав

Ингольштадт: Нюланд, Матип, Хадергьонай, Брегери, Зуттнер, Гросс (Хинтерзеер, 85), Роджер (Моралес, 89), Киттель (Лекки, 76), Кристиансен, Коэн, Лескано

Шальке 04: Ферманн, Настасич, Коке (Текпетей, 90), Налдо, Ритер, Горецка, Стамбули, Керер, Бенталеб, Бургшталлер (Хунтелар, 86), Авдижай (Маккени, 77)

Незабитые пенальти

Лескано (Ингольштадт), 64

Предупреждения:

Лескано, 47 - Текпетей, 90

Удаления:

нет - Стамбули, 63

Судья:

Франк Вилленборг (Германия)

Место и дата

20 мая 16:30, Ауди Шпортпарк, Онлайн-трансляция

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