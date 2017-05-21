Ральф Ферманн: «Шальке» заслужил десятое место. Это горько
Голкипер «Шальке» Ральф Ферманн
после матча против «Ингольштадта» (1:1) подвели итоги сезона. Напомним, что его
команда заняла десятое место в чемпионате Германии.
«Всегда непросто подводить
итоги сезона сразу после финального свистка заключительного матча. Всегда нужно
время, чтобы сделать выводы. Но игра в Ингольштадте стала олицетворением всего
сезона. Периодически мы действовали хорошо, а иногда полностью отдавали
инициативу сопернику. «Ингольштадт» создал больше голевых моментов, чем мы.
Обидно осознавать это.
Если говорить честно, то мы не смогли достичь своих целей в сезоне, и у нас так и не появилась цельная игра. Короткая серия во втором круге не в счет. Наверняка, в ближайшее время нас будут критиковать, и мы должны принять это. У нас было много шансов улучшить свое положение в лиге, но практически не воспользовались ими. Поэтому нужно быть честным и признать, что мы заслужили то место, на котором сейчас находимся. Это горько», - цитирует Ферманна официальный сайт «Шальке».
Матч
Ингольштадт - Шальке 04 - 1:1 (1:1)
Голы
Авдижай 2 (0:1). Гросс 40 (1:1 - пен.).
Состав
Ингольштадт: Нюланд, Матип, Хадергьонай, Брегери, Зуттнер, Гросс (Хинтерзеер, 85), Роджер (Моралес, 89), Киттель (Лекки, 76), Кристиансен, Коэн, Лескано
Шальке 04: Ферманн, Настасич, Коке (Текпетей, 90), Налдо, Ритер, Горецка, Стамбули, Керер, Бенталеб, Бургшталлер (Хунтелар, 86), Авдижай (Маккени, 77)
Незабитые пенальти
Лескано (Ингольштадт), 64
Предупреждения:
Удаления:
нет - Стамбули, 63
Судья:
Франк Вилленборг (Германия)
Место и дата
20 мая 16:30, Ауди Шпортпарк, Онлайн-трансляция