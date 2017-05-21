Ральф Ферманн: «Шальке» заслужил десятое место. Это горько

Голкипер «Шальке» Ральф Ферманн после матча против «Ингольштадта» (1:1) подвели итоги сезона. Напомним, что его команда заняла десятое место в чемпионате Германии.

«Всегда непросто подводить итоги сезона сразу после финального свистка заключительного матча. Всегда нужно время, чтобы сделать выводы. Но игра в Ингольштадте стала олицетворением всего сезона. Периодически мы действовали хорошо, а иногда полностью отдавали инициативу сопернику. «Ингольштадт» создал больше голевых моментов, чем мы. Обидно осознавать это.

Если говорить честно, то мы не смогли достичь своих целей в сезоне, и у нас так и не появилась цельная игра. Короткая серия во втором круге не в счет. Наверняка, в ближайшее время нас будут критиковать, и мы должны принять это. У нас было много шансов улучшить свое положение в лиге, но практически не воспользовались ими. Поэтому нужно быть честным и признать, что мы заслужили то место, на котором сейчас находимся. Это горько», - цитирует Ферманна официальный сайт «Шальке».