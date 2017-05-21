Фанаты «Спартака» повредили заграждения во время матча с «Арсеналом»

Фанаты «Спартака» во время матча 30-го тура чемпионата России «Арсенал» – «Спартак» продолжили беспорядки и повредили заграждения между секторами.

Во время игры часть болельщиков «Спартака» попыталась перебраться из одного сектора в другой. Под напором ограждения не выдержали. Как сообщает с места событий корреспондент «Советского спорта» Степан Чаушьян, во время падения ограждений на них было около 10 человек. Как минимум один серьезно пострадал – в течение нескольких минут он оставался без сознания.

В это же время фанаты «Спартака» устроили между собой драку за места.

Ранее болельщики «Спартака» устроили беспорядки на улицах Тулы перед началом матча с местным «Арсеналом».