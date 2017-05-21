Фанаты «Спартака» повредили заграждения во время матча с «Арсеналом»
Фанаты «Спартака» во время матча 30-го тура чемпионата
России «Арсенал» – «Спартак» продолжили беспорядки и повредили заграждения между
секторами.
Во время игры часть болельщиков «Спартака» попыталась
перебраться из одного сектора в другой. Под напором ограждения не выдержали.
Как сообщает с места событий корреспондент «Советского спорта» Степан Чаушьян,
во время падения ограждений на них было около 10 человек. Как минимум один
серьезно пострадал – в течение нескольких минут он оставался без сознания.
В это же время фанаты «Спартака» устроили между собой драку
за места.
Ранее болельщики «Спартака» устроили беспорядки на улицах Тулы перед началом матча с местным «Арсеналом».
Матч
Голы
Расич 3 (1:0). Максимов 24 (2:0). Расич 63 (3:0).
Состав
Арсенал: Габулов, Комбаров, Сунзу (Денисов, 46), Григалава, Беляев, Боурчану, Александров, Максимов (Горбатенко, 48), Берхамов (Шевченко, 75), Думбия, Расич
Спартак: Песьяков, Джикия, Тигиев (Зобнин, 57), Боккетти, Маурисио, Фернандо, Промес, Попов (Ананидзе, 64), Глушаков, Самедов (Комбаров, 56), Адриано
Незабитые пенальти
Расич (Арсенал), 35
Удаления:
нет - Джикия, 12
Судья:
Александр Егоров (Россия)
Место и дата
21 мая 15:00, Арсенал, Текстовая трансляция