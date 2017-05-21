Хельмут Марко: Формула-1 должна стать труднее
Консультант команды «Ред Булл»
Хельмут Марко считает, что гонки Формулы-1 должны стать труднее.
Ранее Флавио Бриаторе сделать гонки короче, поскольку
людям становится скучно их смотреть. Марко не согласен с ним.
«Гонки
должны стать не короче, а труднее. В таком случае возрастает вероятность
ошибиться. Вот как мы в Монте-Карло и Сингапуре обходимся без зон
безопаности? И почему эти гонки такие популярные?
Но когда на других трассах
меняют поворот, тут же начинаются какие-то подсчеты, и в итоге зоны
безопасности становятся еще больше. Получаются какие-то двойные стандарты», -
цитирует Марко Autosport.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически