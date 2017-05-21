Хельмут Марко: Формула-1 должна стать труднее

Консультант команды «Ред Булл» Хельмут Марко считает, что гонки Формулы-1 должны стать труднее.

Ранее Флавио Бриаторе сделать гонки короче, поскольку людям становится скучно их смотреть. Марко не согласен с ним.

«Гонки должны стать не короче, а труднее. В таком случае возрастает вероятность ошибиться. Вот как мы в Монте-Карло и Сингапуре обходимся без зон безопаности? И почему эти гонки такие популярные?

Но когда на других трассах меняют поворот, тут же начинаются какие-то подсчеты, и в итоге зоны безопасности становятся еще больше. Получаются какие-то двойные стандарты», - цитирует Марко Autosport.