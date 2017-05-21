ЦСКА разгромил «Анжи» и сыграет в Лиге чемпионов
ЦСКА дома крупно обыграл «Анжи» (4:0) в заключительном, 30-м туре чемпионата России.
У армейцев отличились Сергей Игнашевич (17-я минута), Витиньо (24-я и 38-я) и Федор Чалов (49-я).
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию игры.
Столичный клуб с 62 очками завершил турнир на втором месте и в сезоне-2017/18 сыграет в квалификации Лиги чемпионов.
У махачкалинцев 30 баллов и 12-я строчка.
Матч
Голы
Игнашевич 17 (1:0). Витиньо 24 (2:0). Витиньо 38 (3:0). Чалов 49 (4:0).
Состав
ЦСКА: Акинфеев, Игнашевич, Щенников, Фернандес, Васин, Березуцкий В. (Тошич, 60), Натхо, Головин, Вернблум, Чалов (Жамалетдинов, 72), Витиньо (Гордюшенко, 84)
Анжи: Юрченко, Жиров, Паршивлюк, Мусалов, Тетрашвили, Фибел (Брызгалов, 46), Батов (Георгиевский, 75), Гулиев (Эзатолахи, 46), Хадарцев, Яковлев, Долгов
Предупреждения:
Судья:
Кирилл Левников (Россия)
Место и дата
21 мая 15:00, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция