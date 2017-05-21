Пастор Мальдонадо: У меня была возможность вернуться в Формулу-1, но я отказался

Бывший пилот «Уильямса» и «Лотуса» Пастор Мальдонадо сказал, что перед началом нынешнего сезона он отказался от предложения одной из команд Формулы-1.

«У меня есть большой опыт. Кроме того, у меня был шанс вернуться в этом году. Я был близок к возвращению, но решил отказаться от этого варианта. Если у меня плохое предчувствие и нет никаких гарантий относительно того, что все сложится успешно, лучше отклонить предложение.

С другой стороны, я открыл для себя то, что в жизни есть вещи более интересные, чем Ф-1. Но я также и скучаю по автогонкам, которым посвятил всю свою жизнь. Когда однажды я проснусь утром и осознаю, что пришло время возвращаться, то вернусь», - цитирует Мальдонадо Autosport.