Пастор Мальдонадо: У меня была возможность вернуться в Формулу-1, но я отказался
Бывший пилот «Уильямса» и «Лотуса»
Пастор Мальдонадо сказал, что перед началом нынешнего сезона он отказался от
предложения одной из команд Формулы-1.
«У меня есть большой опыт.
Кроме того, у меня был шанс вернуться в этом году. Я был близок к возвращению,
но решил отказаться от этого варианта. Если у меня плохое предчувствие и нет
никаких гарантий относительно того, что все сложится успешно, лучше отклонить
предложение.
С другой стороны, я открыл для
себя то, что в жизни есть вещи более интересные, чем Ф-1. Но я также и скучаю
по автогонкам, которым посвятил всю свою жизнь. Когда однажды я проснусь утром
и осознаю, что пришло время возвращаться, то вернусь», - цитирует Мальдонадо Autosport.
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