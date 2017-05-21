«Зенит» обыграл «Локомотив», но не попал в Лигу чемпионов

Смолов с 17 мячами стал лучшим бомбардиром РФПЛ сезона-2016/17 Нападающий «Краснодара» Федор Смолов занял первое место в списке лучших бомбардиров завершившегося сезона РФПЛ.

Матч последнего, 30-го тура чемпионата России между «Оренбургом» и «Ростовом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:0 в пользу «Оренбурга».

«Оренбург» обыграл «Ростов», хозяева сыграют в стыковых матчах за право остаться в РФПЛ

«Оренбург» обыграл «Ростов», хозяева сыграют в стыковых матчах за право остаться в РФПЛ Матч последнего, 30-го тура чемпионата России между «Оренбургом» и «Ростовом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:0 в пользу «Оренбурга».

Футболисты «Крыльев Советов» в заключительном туре уступили «Тереку» на своем поле со счетом 1:3.

«Крылья Советов» уступили «Тереку» и покинули РФПЛ Футболисты «Крыльев Советов» в заключительном туре уступили «Тереку» на своем поле со счетом 1:3.

Матч последнего, 30-го тура чемпионата России между «Амкаром» и «Рубином» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Рубина».

«Амкар» уступил «Рубину» Матч последнего, 30-го тура чемпионата России между «Амкаром» и «Рубином» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Рубина».

ЦСКА разгромил «Анжи» и сыграет в Лиге чемпионов ЦСКА дома крупно обыграл «Анжи» (4:0) в заключительном, 30-м туре чемпионата России.

Футболисты «Краснодара» в заключительном туре чемпионата России на выезде переиграли «Томь» со счетом 5:1.

«Краснодар» разгромил в гостях «Томь» и вышел в Лигу Европы

«Краснодар» разгромил в гостях «Томь» и вышел в Лигу Европы Футболисты «Краснодара» в заключительном туре чемпионата России на выезде переиграли «Томь» со счетом 5:1.

Матч последнего, 30-го тура чемпионата России между «Уфой» и «Уралом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Уфы».

«Уфа» обыграла «Урал» Матч последнего, 30-го тура чемпионата России между «Уфой» и «Уралом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Уфы».

Фанаты «Спартака» во время матча 30-го тура чемпионата России «Арсенал» – «Спартак» продолжили беспорядки и повредили заграждения между секторами.

Фанаты «Спартака» повредили заграждения во время матча с «Арсеналом»

Фанаты «Спартака» повредили заграждения во время матча с «Арсеналом» Фанаты «Спартака» во время матча 30-го тура чемпионата России «Арсенал» – «Спартак» продолжили беспорядки и повредили заграждения между секторами.

Доменико Кришито: Знаем, что ЦСКА обыгрывает «Анжи», но «Зенит» все равно должен побеждать «Локомотив»

Доменико Кришито: Знаем, что ЦСКА обыгрывает «Анжи», но «Зенит» все равно должен побеждать «Локомотив» Защитник «Зенита» Доменико Кришито поделился мнением о первом тайме матча 30-го тура РФПЛ против «Локомотива».