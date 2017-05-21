«Зенит» обыграл «Локомотив», но не попал в Лигу чемпионов
«Зенит» в матче 30-го
тура РФПЛ обыграл «Локомотив» со счетом 2:0.
Отличились Александр Кокорин и Мигель Данни.
«Зенит» набрал 61 очко и остался на третьем месте в турнирной таблице. Второе занял ЦСКА, в активе которого 62 балла. Армейцы вместе с чемпионом страны «Спартаком» сыграют в Лиге чемпионов-2017/18. Петербуржцы примут участие в Лиге Европы.
Матч
Голы
Кокорин 33 (0:1). Данни 83 (0:2).
Состав
Локомотив: Гилерме, Кверквелия, Михалик, Пейчинович, Тарасов (Баринов, 56), Миранчук А., Игнатьев, Фернандеш, Денисов И., Майкон (Касаев, 74), Ари
Зенит: Лодыгин, Смольников, Цаллагов, Нету, Кришито, Жирков, Данни, Жулиано, Маурисио (Эрнани, 88), Дзюба (Кержаков, 87), Кокорин (Молло, 88)
Предупреждения:
Фернандеш, 35; Гилерме, 35; Денисов И., 38; Пейчинович, 80 - Дзюба, 38; Кришито, 39
Судья:
Михаил Вилков (Россия)
Место и дата
21 мая 15:00, Локомотив, Текстовая трансляция