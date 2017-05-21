«Спартак» крупно проиграл «Арсеналу», тульский клуб сыграет в стыковых матчах
Тульский «Арсенал» дома крупно обыграл «Спартак» (3:0) в заключительном, 30-м туре чемпионата России.
У хозяев поля отличились Федерико Расич (3-я и 63-я минуты) и Илья Максимов (24-я).
На 35-й минуте Расич не реализовал пенальти.
Красно-белые с 12 минуты играли вдесятером - за фол на Муссе Думбия был удален Георгий Джикия.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию игры.
Столичный клуб, досрочно ставший победителем турнира, завершил сезон с 69 очками. Тульский клуб набрал 28 баллов, занял 14-е место и сыграет в стыковых матчах за право остаться в РФПЛ.
Матч
Голы
Расич 3 (1:0). Максимов 24 (2:0). Расич 63 (3:0).
Состав
Арсенал: Габулов, Комбаров, Сунзу (Денисов, 46), Григалава, Беляев, Боурчану, Александров, Максимов (Горбатенко, 48), Берхамов (Шевченко, 75), Думбия, Расич
Спартак: Песьяков, Джикия, Тигиев (Зобнин, 57), Боккетти, Маурисио, Фернандо, Промес, Попов (Ананидзе, 64), Глушаков, Самедов (Комбаров, 56), Адриано
Незабитые пенальти
Расич (Арсенал), 35
Удаления:
нет - Джикия, 12
Судья:
Александр Егоров (Россия)
Место и дата
21 мая 15:00, Арсенал, Текстовая трансляция