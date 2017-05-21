Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Оренбург2 : 0Ростов
Футбол  ЦСКА4 : 0Анжи
Хоккей  Россия- : -Финляндия
Футбол  Арсенал Тула3 : 0Спартак
Футбол  Крылья Советов1 : 3Терек
Баскетбол  Реал- : -ЦСКА
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Спартак» крупно проиграл «Арсеналу», тульский клуб сыграет в стыковых матчах

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Тульский «Арсенал» дома крупно обыграл «Спартак» (3:0) в заключительном, 30-м туре чемпионата России.

У хозяев поля отличились Федерико Расич (3-я и 63-я минуты) и Илья Максимов (24-я).

На 35-й минуте Расич не реализовал пенальти.

Красно-белые с 12 минуты играли вдесятером - за фол на Муссе Думбия был удален Георгий Джикия.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию игры.

Столичный клуб, досрочно ставший победителем турнира, завершил сезон с 69 очками. Тульский клуб набрал 28 баллов, занял 14-е место и сыграет в стыковых матчах за право остаться в РФПЛ.

Матч

Арсенал - Спартак - 3:0 (2:0)

Голы

Расич 3 (1:0). Максимов 24 (2:0). Расич 63 (3:0).

Состав

Арсенал: Габулов, Комбаров, Сунзу (Денисов, 46), Григалава, Беляев, Боурчану, Александров, Максимов (Горбатенко, 48), Берхамов (Шевченко, 75), Думбия, Расич

Спартак: Песьяков, Джикия, Тигиев (Зобнин, 57), Боккетти, Маурисио, Фернандо, Промес, Попов (Ананидзе, 64), Глушаков, Самедов (Комбаров, 56), Адриано

Незабитые пенальти

Расич (Арсенал), 35

Удаления:

нет - Джикия, 12

Судья:

Александр Егоров (Россия)

Место и дата

21 мая 15:00, Арсенал, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Смолов с 17 мячами стал лучшим бомбардиром РФПЛ сезона-2016/17Нападающий «Краснодара» Федор Смолов занял первое место в списке лучших бомбардиров завершившегося сезона РФПЛ.РФПЛ. 30-й тур. «Арсенал» разгромил «Спартак», «Локомотив» уступил «Зениту», ЦСКА разгромил «Анжи». Все результаты дня«Советский спорт» предлагает Вашему вниманию результаты матчей заключительного тура чемпионата России по футболу.«Оренбург» обыграл «Ростов», хозяева сыграют в стыковых матчах за право остаться в РФПЛМатч последнего, 30-го тура чемпионата России между «Оренбургом» и «Ростовом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:0 в пользу «Оренбурга».«Крылья Советов» уступили «Тереку» и покинули РФПЛФутболисты «Крыльев Советов» в заключительном туре уступили «Тереку» на своем поле со счетом 1:3.«Амкар» уступил «Рубину»Матч последнего, 30-го тура чемпионата России между «Амкаром» и «Рубином» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Рубина».«Зенит» обыграл «Локомотив», но не попал в Лигу чемпионов«Зенит» в матче 30-го тура РФПЛ обыграл «Локомотив» со счетом 1:0.ЦСКА разгромил «Анжи» и сыграет в Лиге чемпионовЦСКА дома крупно обыграл «Анжи» (4:0) в заключительном, 30-м туре чемпионата России.«Краснодар» разгромил в гостях «Томь» и вышел в Лигу ЕвропыФутболисты «Краснодара» в заключительном туре чемпионата России на выезде переиграли «Томь» со счетом 5:1.«Уфа» обыграла «Урал»Матч последнего, 30-го тура чемпионата России между «Уфой» и «Уралом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Уфы».Фанаты «Спартака» повредили заграждения во время матча с «Арсеналом»Фанаты «Спартака» во время матча 30-го тура чемпионата России «Арсенал» – «Спартак» продолжили беспорядки и повредили заграждения между секторами.Доменико Кришито: Знаем, что ЦСКА обыгрывает «Анжи», но «Зенит» все равно должен побеждать «Локомотив»Защитник «Зенита» Доменико Кришито поделился мнением о первом тайме матча 30-го тура РФПЛ против «Локомотива».Болельщик «Спартака» упал с ограждения на матче с «Арсеналом»Болельщик «Спартака» упал с заградительной решетки во время прохожящего в эти минуты в Туле матча 30-го тура РФПЛ с «Арсеналом».ЦСКА – в ЛЧ, «Краснодар» - в ЛЕ, «Крылья» – в ФНЛ. Полный раскладЦСКА – в ЛЧ, «Краснодар» - в ЛЕ, «Крылья» – в ФНЛ. Полный расклад«Краснодар» вырвал себе Лигу Европы, а «Крылья» вылетели в ФНЛ.«Арсенал» – «Спартак». ОнлайнВ матче заключительного тура чемпионата России по футболу тульский «Арсенал» сыграет с московским «Спартаком».«Оренбург» – «Ростов». ОнлайнВ матче заключительного тура чемпионата России по футболу «Ростов» сыграет с «Оренбургом».«Локомотив» – «Зенит». ОнлайнВ матче заключительного тура чемпионата России по футболу «Локомотив» сыграет с «Зенитом».ЦСКА – «Анжи». ОнлайнВ матче заключительного тура чемпионата России по футболу ЦСКА сыграет с «Анжи».«Крылья Советов» – «Терек». ОнлайнВ матче заключительного тура чемпионата России по футболу самарские «Крылья Советов» сыграют с грозненским «Тереком».Видео дня: фанаты «Спартака» устроили беспорядки в ТулеБолельщики «Спартака» инициировали беспорядки на улицах Тулы перед началом матча 30-го тура чемпионата России с местным «Арсеналом».Александр Бубнов: «Локомотив» и «Зенит» сыграют вничьюФутбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч 30-го тура РФПЛ между «Локомотивом» и «Зенитом».
Футбол
«Амкар» уступил «Рубину»
Футбол
«Зенит» обыграл «Локомотив», но не попал в Лигу чемпионов
Футбол
ЦСКА разгромил «Анжи» и сыграет в Лиге чемпионов
Футбол
«Краснодар» разгромил в гостях «Томь» и вышел в Лигу Европы
все новости
Арсенал
Арсеналкалендарьстатистика
Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости