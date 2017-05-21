«Краснодар» разгромил в гостях «Томь» и вышел в Лигу Европы
Футболисты «Краснодара» в заключительном туре чемпионата России на выезде переиграли «Томь» со счетом 5:1.
Счет уже на 17-й минуте открыл шведский полузащитник краснодарцев Виктор Классон. На 26-й минуте отличился лидер «Краснодара» Федор Смолов. На 33-й минуте уругвайский полузащитник Маурисио Перейра ударом со штрафного довел преимущество гостей до трех мячей. На 49-й минуте гол форварда Александра Соболева с 11-метровой отметки позволил томской команде сократить разницу в счете. Однако на 71-й минуте Налдо вновь довел счет до крупного. В конце второго тайма Федор Смолов оформил дубль и установил окончательный счет.
Таким образом, «Краснодар» набрал 49 очков, обошел в турнирной таблице «Ростов» и, заняв четвертое место, обеспечил себе участие в Лиге Европы. Подопечные Игоря Шалимова в следующем сезоне начнут свой путь в еврокубках с третьего квалификационного раунда.
«Томь» набрала по итогам чемпионата 14 очков и заняла последнее место в российской премьер-лиге.
Матч
Голы
Классон 16 (0:1). Смолов 26 (0:2). Перейра 33 (0:3). Соболев 49 (1:3 - пен.). Налдо 72 (1:4). Смолов 79 (1:5).
Состав
Томь: Мелихов, Карымов, Митерев, Букачев, Пульич, Большунов, Салахутдинов, Гвинейский, Науменко (Зорин, 86), Сасин, Соболев
Краснодар: Синицын, Рамирес, Калешин (Жоаозиньо, 48), Гранквист, Налдо, Классон, Газинский (Жигулёв, 73), Перейра (Подберёзкин, 80), Вандерсон, Смолов
Предупреждения:
Гвинейский, 32; Салахутдинов, 42; Сасин, 52; Науменко, 69 - нет
Судья:
Евгений Турбин (Россия)
Место и дата
21 мая 15:00, Труд, Онлайн-трансляция