«Крылья Советов» уступили «Тереку» и покинули РФПЛ

Футболисты «Крыльев Советов» в заключительном туре уступили «Тереку» на своем поле со счетом 0:3.

Счет на 37-й минуте встречи открыл защитник грозненской команды Аблайе Мбенге. На 57-й минуте еще один игрок обороны «Терека» Милад Мохаммади увеличил преимущество гостей. На 76-й минуте албанский форвард Беким Балай довел счет до крупного. На 90-й минуте нападающий самарцев ударом с пенальти Джанни Бруно установил окончательный счет в матче.

Таким образом, самарская команда, набрав 28 очков в чемпионате России, заняла 15 место и покинула РФПЛ. «Терек» с 48 очками занял пятое место в турнирной таблице.