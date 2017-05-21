«Крылья Советов» уступили «Тереку» и покинули РФПЛ
Футболисты «Крыльев Советов» в заключительном туре уступили «Тереку» на своем поле со счетом 0:3.
Счет на 37-й минуте встречи открыл защитник грозненской команды Аблайе Мбенге. На 57-й минуте еще один игрок обороны «Терека» Милад Мохаммади увеличил преимущество гостей. На 76-й минуте албанский форвард Беким Балай довел счет до крупного. На 90-й минуте нападающий самарцев ударом с пенальти Джанни Бруно установил окончательный счет в матче.
Таким образом, самарская команда, набрав 28 очков в чемпионате России, заняла 15 место и покинула РФПЛ. «Терек» с 48 очками занял пятое место в турнирной таблице.
Матч
Крылья Советов - Терек - 1:3 (0:1)
Голы
Мбенг 38 (0:1). Мохаммади 56 (0:2). Балай 76 (0:3). Бруно 90 (1:3 - пен.).
Состав
Крылья Советов: Конюхов, Родич, Божин, Надсон (Мияилович, 52), Бато, Ятченко, Ткачёв, Башкиров (Зинков, 59), Корниленко, Бруно, Паскуато
Терек: Гудиев, Семёнов, Дьомбер, Анхель, Плиев, Родолфо, Мохаммади, Кузяев, Торже (Бериша, 88), Митришев (Мирзов, 79), Мбенг (Балай, 73)
Предупреждения:
Бруно, 63; Ткачёв, 69 - Дьомбер, 31; Мохаммади, 40; Плиев, 64
Судья:
Алексей Николаев (Россия)
Место и дата
21 мая 15:00, Металлург, Текстовая трансляция