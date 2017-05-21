«Уфа» обыграла «Урал»
Матч последнего, 30-го тура чемпионата России между «Уфой» и
«Уралом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Уфы».
В составе победителей отличился Кехинде Фатаи. «Уфа» набрала
43 очка и финишировала на седьмом месте в чемпионате. У «Урала» 30 очков и 11-е
место.
Чемпионат России. Премьер-лига
30-й тур
Матч
Голы
Фатай 39 (1:0).
Состав
Уфа: Беленов, Живоглядов, Сухов, Тумасян, Йокич, Аликин, Стоцкий, Пауревич (Карп, 79), Игбун, Засеев (Зубарев, 72), Фатай (Сафрониди, 85)
Урал: Арапов, Балажиц, Динга, Меркулов, Фидлер (Щербаков, 90), Кулаков, Емельянов (Павленко, 83), Димитров (Манучарян, 59), Бикфалви, Лунгу, Ильин
Судья:
Владимир Сельдяков (Россия)
Место и дата
21 мая 15:00, Нефтяник, Онлайн-трансляция
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