«Амкар» уступил «Рубину»
Матч последнего, 30-го тура чемпионата России между «Амкаром»
и «Рубином» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Рубина».
В составе победителей отличились Жонатас и Максим
Канунников. «Амкар» ответил голом Бранко Йовичича. На 85-й минуте гости после удаления Сонга
остались в меньшинстве.
«Рубин» набрал 38 очков и занял девятое место. У «Амкара» 35
очков и десятое место.
Чемпионат России. Премьер-лига
30-й тур
Матч
Голы
Жонатас 24 (0:1). Канунников 36 (0:2). Йовичич 69 (1:2).
Состав
Амкар: Хомич, Милькович, Идову, Занев, Зайцев, Йовичич, Комолов (Баланович, 62), Гол, Гиголаев, Бодул (Гасилин, 46), Салугин (Прокофьев, 62)
Рубин: Нестеренко, Бауэр (Устинов, 73), Санчес, Самбрано, Набиуллин, Мвила, Ахметов (Рочина, 73), Сонг, Камболов, Канунников (Жемалетдинов, 88), Жонатас
Предупреждения:
Гиголаев, 59 - Сонг, 66; Жонатас, 68; Санчес, 71
Удаления:
нет - Сонг, 85
Судья:
sokolov oleg
Место и дата
21 мая 15:00, Звезда, Онлайн-трансляция