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«Амкар» уступил «Рубину»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч последнего, 30-го тура чемпионата России между «Амкаром» и «Рубином» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Рубина».

В составе победителей отличились Жонатас и Максим Канунников. «Амкар» ответил голом Бранко Йовичича.  На 85-й минуте гости после удаления Сонга остались в меньшинстве.

«Рубин» набрал 38 очков и занял девятое место. У «Амкара» 35 очков и десятое место.

Чемпионат России. Премьер-лига

30-й тур 

Матч

Амкар - Рубин - 1:2 (0:2)

Голы

Жонатас 24 (0:1). Канунников 36 (0:2). Йовичич 69 (1:2).

Состав

Амкар: Хомич, Милькович, Идову, Занев, Зайцев, Йовичич, Комолов (Баланович, 62), Гол, Гиголаев, Бодул (Гасилин, 46), Салугин (Прокофьев, 62)

Рубин: Нестеренко, Бауэр (Устинов, 73), Санчес, Самбрано, Набиуллин, Мвила, Ахметов (Рочина, 73), Сонг, Камболов, Канунников (Жемалетдинов, 88), Жонатас

Предупреждения:

Гиголаев, 59 - Сонг, 66; Жонатас, 68; Санчес, 71

Удаления:

нет - Сонг, 85

Судья:

sokolov oleg

Место и дата

21 мая 15:00, Звезда, Онлайн-трансляция


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