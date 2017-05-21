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«Динамо СПб» разгромило «Строгино» и вышло в ФНЛ

Источник:  ФК «Динамо СПб»Комментарии

Петербургское «Динамо» в 24-м туре первенства ПФЛ зоны Запад обыграло «Строгино» со счетом 5:0.

Дубль оформил Михаил Маркосов. По голу забили Артем Кулишев, Евгений Песегов и Дмитрий Авраменко. Петербуржцы набрали 58 очков и вышли в ФНЛ за два тура до конца первенства.

Напомним, в следующем туре «Динамо СПб» сыграет 28 мая против «Соляриса». «Строгино» в тот же день примет «Долгопрудный», который занимает второе место в зоне Запад с 49 очками в активе. На счету «Строгино» 20 баллов.


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