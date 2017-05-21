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«Оренбург» обыграл «Ростов», хозяева сыграют в стыковых матчах за право остаться в РФПЛ

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч последнего, 30-го тура чемпионата России между «Оренбургом» и «Ростовом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:0 в пользу «Оренбурга».

В составе победителей отличились Роман Воробьев и Сергей Бреев. В концовке были удалены Нобоа и Дюриш. «Оренбург» набрал 30 очков и занял 13-е место.  Команде предстоят стыковые матчи за право остаться в РФПЛ. «Ростов» из-за поражения с 48 очками занял шестое место и не сумел пробиться в еврокубки. 

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча.

Чемпионат России. Премьер-лига

30-й тур 

Матч

Оренбург - Ростов - 2:0 (0:0)

Голы

Воробьёв 52 (1:0). Бреев 75 (2:0).

Состав

Оренбург: Руденко, Ойеволе, Малых, Андреев, Парняков, Георгиев, Коронов (Бреев, 68), Воробьёв (Дюриш, 85, , 90), Афонин, Драгун, Лобжанидзе (Саная, 75)

Ростов: Медведев, Навас (Симич, 15), Кудряшов, Мевля, Ерохин, Калачёв (Препелицэ, 54), Нобоа, Байрамян (Терентьев, 30), Гацкан, Азмун, Полоз

Предупреждения:

Лобжанидзе, 21; Коронов, 22; Георгиев, 72; Парняков, 77; Бреев, 78; Воробьёв, 80; Андреев, 90 - Ерохин, 9; Калачёв, 49; Терентьев, 54; Гацкан, 88

Удаления:

Дюриш, 90 - Нобоа, 90

Судья:

Владислав Безбородов (Россия)

Место и дата

21 мая 15:00, Газовик, Текстовая трансляция


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