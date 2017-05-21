«Оренбург» обыграл «Ростов», хозяева сыграют в стыковых матчах за право остаться в РФПЛ

Матч последнего, 30-го тура чемпионата России между «Оренбургом» и «Ростовом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:0 в пользу «Оренбурга».

В составе победителей отличились Роман Воробьев и Сергей Бреев. В концовке были удалены Нобоа и Дюриш. «Оренбург» набрал 30 очков и занял 13-е место. Команде предстоят стыковые матчи за право остаться в РФПЛ. «Ростов» из-за поражения с 48 очками занял шестое место и не сумел пробиться в еврокубки.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча.

Чемпионат России. Премьер-лига

30-й тур