«Оренбург» обыграл «Ростов», хозяева сыграют в стыковых матчах за право остаться в РФПЛ
Матч последнего, 30-го тура чемпионата России между «Оренбургом»
и «Ростовом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:0 в пользу «Оренбурга».
В составе победителей отличились Роман Воробьев и Сергей Бреев. В концовке были удалены Нобоа и Дюриш. «Оренбург» набрал 30 очков и занял 13-е место. Команде предстоят стыковые матчи за право остаться в РФПЛ. «Ростов» из-за поражения с 48 очками занял шестое место и не сумел пробиться в еврокубки.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча.
Чемпионат России. Премьер-лига
30-й тур
Матч
Голы
Воробьёв 52 (1:0). Бреев 75 (2:0).
Состав
Оренбург: Руденко, Ойеволе, Малых, Андреев, Парняков, Георгиев, Коронов (Бреев, 68), Воробьёв (Дюриш, 85, , 90), Афонин, Драгун, Лобжанидзе (Саная, 75)
Ростов: Медведев, Навас (Симич, 15), Кудряшов, Мевля, Ерохин, Калачёв (Препелицэ, 54), Нобоа, Байрамян (Терентьев, 30), Гацкан, Азмун, Полоз
Предупреждения:
Лобжанидзе, 21; Коронов, 22; Георгиев, 72; Парняков, 77; Бреев, 78; Воробьёв, 80; Андреев, 90 - Ерохин, 9; Калачёв, 49; Терентьев, 54; Гацкан, 88
Удаления:
Судья:
Владислав Безбородов (Россия)
Место и дата
21 мая 15:00, Газовик, Текстовая трансляция