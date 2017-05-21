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ЦСКА завоевал путевку в квалификацию Лигу чемпионов, «Зенит», «Краснодар» и «Локомотив» сыграют в Лиге Европы

Максим Кравченко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Завершился чемпионат России сезона 2016/2017. Определились все команды, которые примут участие в еврокубках.

В Лиге чемпионов сыграет чемпион России «Спартак». Он получил путевку в групповой турнир ЛЧ, и будет сеяться из первой корзины при жеребьевке. Второе место занял ЦСКА. Московские армейцы сыграют в квалификации Лиги чемпионов.

Третье место занял «Зенит», четвертым стал «Краснодар». Эти команды сыграют в квалификации Лиги Европы. Прямую путевку в групповой турнир ЛЕ получил обладатель Кубка России «Локомотив».

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