ЦСКА завоевал путевку в квалификацию Лигу чемпионов, «Зенит», «Краснодар» и «Локомотив» сыграют в Лиге Европы
Завершился чемпионат России сезона 2016/2017. Определились
все команды, которые примут участие в еврокубках.
В Лиге чемпионов сыграет чемпион России «Спартак». Он
получил путевку в групповой турнир ЛЧ, и будет сеяться из первой корзины при
жеребьевке. Второе место занял ЦСКА. Московские армейцы сыграют в квалификации
Лиги чемпионов.
Третье место занял «Зенит», четвертым стал «Краснодар». Эти
команды сыграют в квалификации Лиги Европы. Прямую путевку в групповой турнир
ЛЕ получил обладатель Кубка России «Локомотив».
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически