«Крылья Советов» и «Томь» вылетели из РФПЛ, «Арсенал» и «Оренбург» сыграют в стыковых матчах
Завершился чемпионат России сезона 2016/2017. Определились
команды, которые покидают премьер-лигу.
Последнее место с 14
очками заняла «Томь». «Крылья Советов» набрали 28 очков и заняли 15-е место. Эти команды вылетели из премьер-лиги напрямую.
Избежали прямого вылета «Арсенал» и «Оренбург», которые
заняли, соответственно, 14-е и 13-е место. Этим командам предстоит сыграть
стыковые матчи за право остаться в РФПЛ.
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