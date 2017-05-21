Иван Данильянц: Это был не день «Ростова»

Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц подвел итоги матча с «Оренбургом» (0:2).

- Поздравляю «Оренбург» с победой и возможностью дальше бороться за место в РФПЛ. Матч получился тяжелым. Это был не наш день. Мы потеряли трех игроков, сделали три вынужденных замены. Всю игру доминировали, создали моменты, но не забивали, а в ответ пропустили два мяча. В итоге проиграли матч и не смогли отстоять четвертое место, которое позволило бы играть в Лиге Европы.

- Как оцениваете минувший сезон?

- Три вынужденных замены сегодня – следствие большой нагрузки за сезон. К последнему матчу не хватило сил. Нам было очень сложно, но мы определились, что выступление в Лиге Европы –приоритет. Была возможность включиться в борьбу за место в еврокубках, поставить точку в сезоне, но не получилось. Не хватило физических сил.

- Что с Мевлей?

- У него рассечена височная часть головы. Серьезная травма. Его нет в раздевалке. Миху увезли в больницу, - сказал Данильянц.