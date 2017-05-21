Иван Данильянц: Это был не день «Ростова»
Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц подвел итоги матча с «Оренбургом» (0:2).
- Поздравляю «Оренбург» с победой и возможностью дальше бороться за место в РФПЛ. Матч получился тяжелым. Это был не наш день. Мы потеряли трех игроков, сделали три вынужденных замены. Всю игру доминировали, создали моменты, но не забивали, а в ответ пропустили два мяча. В итоге проиграли матч и не смогли отстоять четвертое место, которое позволило бы играть в Лиге Европы.
- Как оцениваете минувший сезон?
- Три вынужденных замены сегодня – следствие большой нагрузки за сезон. К последнему матчу не хватило сил. Нам было очень сложно, но мы определились, что выступление в Лиге Европы –приоритет. Была возможность включиться в борьбу за место в еврокубках, поставить точку в сезоне, но не получилось. Не хватило физических сил.
- Что с Мевлей?
- У него рассечена височная часть головы. Серьезная травма. Его нет в раздевалке. Миху увезли в больницу, - сказал Данильянц.
Матч
Голы
Воробьёв 52 (1:0). Бреев 75 (2:0).
Состав
Оренбург: Руденко, Ойеволе, Малых, Андреев, Парняков, Георгиев, Коронов (Бреев, 68), Воробьёв (Дюриш, 85, , 90), Афонин, Драгун, Лобжанидзе (Саная, 75)
Ростов: Медведев, Навас (Симич, 15), Кудряшов, Мевля, Ерохин, Калачёв (Препелицэ, 52), Нобоа, Байрамян (Терентьев, 30), Гацкан, Азмун, Полоз
Предупреждения:
Лобжанидзе, 21; Коронов, 22; Георгиев, 72; Парняков, 77; Бреев, 78; Воробьёв, 80; Андреев, 90 - Ерохин, 9; Калачёв, 49; Терентьев, 53; Азмун, 86; Гацкан, 88; Кудряшов, 90
Удаления:
Судья:
Владислав Безбородов (Россия)
Место и дата
21 мая 15:00, Газовик, Текстовая трансляция