Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Оренбург2 : 0Ростов
Футбол  ЦСКА4 : 0Анжи
Хоккей  Россия4 : 1Финляндия
Футбол  Арсенал Тула3 : 0Спартак
Футбол  Крылья Советов1 : 3Терек
Баскетбол  Реал20 : 37ЦСКА
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Иван Данильянц: Это был не день «Ростова»

Геннадий Никитов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер «Ростова»  Иван Данильянц подвел итоги матча с «Оренбургом» (0:2).

- Поздравляю «Оренбург» с победой и возможностью дальше бороться за место в РФПЛ. Матч получился тяжелым. Это был не наш день. Мы потеряли трех игроков, сделали три вынужденных замены. Всю игру доминировали, создали моменты, но не забивали, а в ответ пропустили два мяча. В итоге проиграли матч и не смогли отстоять четвертое место, которое позволило бы играть в Лиге Европы.

- Как оцениваете минувший сезон?
- Три вынужденных замены сегодня – следствие большой нагрузки за сезон. К последнему матчу не хватило сил. Нам было очень сложно, но мы определились, что выступление в Лиге  Европы –приоритет. Была возможность включиться в борьбу за место в еврокубках, поставить точку в сезоне, но не получилось. Не хватило  физических сил. 

- Что с Мевлей?
- У него рассечена височная часть головы. Серьезная травма. Его нет в раздевалке. Миху увезли в больницу, - сказал Данильянц.

Матч

Оренбург - Ростов - 2:0 (0:0)

Голы

Воробьёв 52 (1:0). Бреев 75 (2:0).

Состав

Оренбург: Руденко, Ойеволе, Малых, Андреев, Парняков, Георгиев, Коронов (Бреев, 68), Воробьёв (Дюриш, 85, , 90), Афонин, Драгун, Лобжанидзе (Саная, 75)

Ростов: Медведев, Навас (Симич, 15), Кудряшов, Мевля, Ерохин, Калачёв (Препелицэ, 52), Нобоа, Байрамян (Терентьев, 30), Гацкан, Азмун, Полоз

Предупреждения:

Лобжанидзе, 21; Коронов, 22; Георгиев, 72; Парняков, 77; Бреев, 78; Воробьёв, 80; Андреев, 90 - Ерохин, 9; Калачёв, 49; Терентьев, 53; Азмун, 86; Гацкан, 88; Кудряшов, 90

Удаления:

Дюриш, 90 - Нобоа, 90

Судья:

Владислав Безбородов (Россия)

Место и дата

21 мая 15:00, Газовик, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Что хотел сказать Каррера? И где продолжит карьеру Бердыев? Колонка ЦыбаневаЧто хотел сказать Каррера? И где продолжит карьеру Бердыев? Колонка ЦыбаневаОбозреватель «Советского спорта» - о главных событиях заключительного тураВ стыковых матчах РФПЛ «Енисей» сыграет с «Арсеналом», «СКА-Хабаровск» - с «Оренбургом»Завершился чемпионат России сезона 2016/2017. Определились команды, которые сыграют в стыковых матчах за право выступать в РФПЛ.«Крылья Советов» и «Томь» вылетели из РФПЛ, «Арсенал» и «Оренбург» сыграют в стыковых матчахЗавершился чемпионат России сезона 2016/2017. Определились команды, которые покидают премьер-лигу.Бердыев остался без Европы: неожиданный итог матча «Оренбург» – «Ростов»Бердыев остался без Европы: неожиданный итог матча «Оренбург» – «Ростов»«Советский спорт» о матче, в котором «Оренбург» сенсационно обыграл «Ростов» (2:0).«Оренбург» обыграл «Ростов» и сыграет в стыковых матчах за право остаться в РФПЛМатч последнего, 30-го тура чемпионата России между «Оренбургом» и «Ростовом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:0 в пользу «Оренбурга».ЦСКА – в ЛЧ, «Краснодар» - в ЛЕ, «Крылья» – в ФНЛ. Полный раскладЦСКА – в ЛЧ, «Краснодар» - в ЛЕ, «Крылья» – в ФНЛ. Полный расклад«Краснодар» вырвал себе Лигу Европы, а «Крылья» вылетели в ФНЛ.«Оренбург» – «Ростов». ОнлайнВ матче заключительного тура чемпионата России по футболу «Ростов» сыграет с «Оренбургом».«Оренбург» - «Ростов»: на матче ожидается аншлагВ городских кассах стадиона «Газовик» практически не осталось билетов на матч 30-го тура РФПЛ, в котором местный «Оренбург» примет «Ростов».Кто выйдет в Лигу чемпионов и в Лигу Европы, а кто вылетит? Все раскладыКто выйдет в Лигу чемпионов и в Лигу Европы, а кто вылетит? Все расклады«Советский спорт» рассказывает о главных интригах заключительного тура премьер-лиги.«Шалимову надо дать время». Ловчев – обо всех интригах 30-го тура РФПЛ«Шалимову надо дать время». Ловчев – обо всех интригах 30-го тура РФПЛОбозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев – о главных интригах последнего тура РФПЛ.«Ростов» завершил подготовку к матчу с «Оренбургом»«Ростов» провел тренировку на стадионе «Газовик».Валерий Рейнгольд: «Ростов» удержит четвертую позициюБывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд назвал фаворита в борьбе за четвертое место в РФПЛ.Вилков рассудит «Локомотив» и «Зенит», Егоров – «Арсенал» и «Спартак»Стали известны арбитры, которые 21 мая будут работать на матчах заключительного тура премьер-лиги.Лучший перфоманс в истории, истерика Луческу и новая работа Слуцкого (видео)Лучший перфоманс в истории, истерика Луческу и новая работа Слуцкого (видео)В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.Иван Данильянц: Сегодня «Ростов» победил в очень важном матчеГлавный тренер «Ростова» Иван Данильянц подвел итоги матча против «Анжи» (2:1).Александр Григорян: Посмотрим, как в «Анжи» будет работать другой специалистГлавный тренер «Анжи» прокомментировал свою работу на посту главного тренера команды.Александр Григорян: За футбол «Анжи» не стыдно, но «Ростов» выше классомГлавный тренер «Анжи» Александр Григорян подвел итоги матча против «Ростова» (1:2).Азмун + Полоз = Европа? «Ростов» стал фаворитом в борьбе за четвертое местоАзмун + Полоз = Европа? «Ростов» стал фаворитом в борьбе за четвертое место«Советский спорт» рассказывает о матче «Анжи» – «Ростов» (1:2).«Ростов» обыграл «Анжи» и вошел в зону Лиги ЕвропыФутболисты «Ростова» на выезде переиграли «Анжи» в матче 29-го тура чемпионата России со счетом 2:1.Задержка сборной России, дубль Глушакова и новое хобби Монсона. Главные новости дняЗадержка сборной России, дубль Глушакова и новое хобби Монсона. Главные новости дня«Советский спорт» представляет главные новости среды.
Футбол
«Ювентус» обыграл «Кротоне» и стал чемпионом Италии
Футбол
Мирча Луческу: У меня еще год контракта с «Зенитом»
Хоккей
Букмекеры считают, что «Питтсбург» поведет в серии с «Оттавой»
Футбол
Сергей Кирьяков: Игроки «Арсенала» сыграли больше, чем на сто процентов
все новости
Оренбург
Оренбургкалендарьстатистика
Ростов
Ростовкалендарьстатистика
Миха Мевля
Миха Мевлявсе новости
Иван Данильянц
Иван Данильянцвсе новости