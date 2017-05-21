Каррера не пришел на пресс-конференцию после матча с тульским «Арсеналом»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера не появился на пресс-конференции после матча 30-го тура РФПЛ с тульским «Арсеналом» (0:3).

Это уже третий случай, когда тренер «Спартака» пропускает пресс-конференцию. Он также не посетил пресс-конференции после победы над «Томью» в 27-м туре и после победы над «Тереком» в 29-м туре.

Напомним, что матч с «Арсеналом» прошел в Туле и завершилась победой хозяев со счетом 3:0.