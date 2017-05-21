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Каррера не пришел на пресс-конференцию после матча с тульским «Арсеналом»

Степан Чаушьян
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера не появился на пресс-конференции после матча 30-го тура РФПЛ с тульским «Арсеналом» (0:3).

Это уже третий случай, когда тренер «Спартака» пропускает пресс-конференцию. Он также не посетил пресс-конференции после победы над «Томью» в 27-м туре и после победы над «Тереком» в 29-м туре.

Напомним, что матч с «Арсеналом» прошел в Туле и завершилась победой хозяев со счетом 3:0.

Матч

Арсенал - Спартак - 3:0 (2:0)

Голы

Расич 3 (1:0). Максимов 24 (2:0). Расич 63 (3:0).

Состав

Арсенал: Габулов, Комбаров, Сунзу (Денисов, 46), Григалава, Беляев, Боурчану, Александров, Максимов (Горбатенко, 48), Берхамов (Шевченко, 75), Думбия, Расич

Спартак: Песьяков, Джикия, Тигиев (Зобнин, 57), Боккетти, Маурисио, Фернандо, Промес, Попов (Ананидзе, 64), Глушаков, Самедов (Комбаров, 56), Адриано

Незабитые пенальти

Расич (Арсенал), 35

Удаления:

нет - Джикия, 12

Судья:

Александр Егоров (Россия)

Место и дата

21 мая 15:00, Арсенал, Текстовая трансляция

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