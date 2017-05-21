Сергей Кирьяков: Игроки «Арсенала» сыграли больше, чем на сто процентов

На пресс-конференции после матча 30-го тура чемпионата России «Арсенал» - «Спартак» (3:0) главный тренер хозяев Сергей Кирьяков сделал комплимент своей команде.

- Сегодня будет самый короткий анализ игры. Мы победили, это главное. Все эмоции остались на поле.



- Как оцените сезон в целом и свою роль в нем?



- Для меня это был вызов. Я принял команду в непростой ситуации, она к тому моменту набрала всего 7 очков и забила 3 гола в 9 матчах. Я понимал, что меня ждет очень тяжелая работа. Понимал и другое - это мой шанс начать свою деятельность в премьер-лиге. Поэтому я рискнул. Можно было нанести ущерб своему имени. Было очень тяжело работать, было много проблем. Но у нас была очень сплоченная команда во главе с президентом, генеральным директором, советником и всем тренерским штабом. Где-то нам не везло, где-то судейские ошибки влияли. Но я знаю одно - кто трудится, кто отдает душу, тому в конце концов должно повезти.



- После прошлой игры с «Амкаром» Вы говорили, что у игроков не горят глаза. Что удалось изменить за три дня?



- Игроки между собой общались и понимали всю ответственность, которая на них была. Комплимент команде, которая сегодня с первых минут вышла с горящими глазами. Сегодня мы говорили на установке, что «Спартак» просто так победить нереально, только за счёт неимоверных усилий. Игроки сыграли больше, чем на сто процентов, и заслуженно победили.



- Следили за ходом матчей соперников?



- Я не следил и просил, чтобы мне об этом не говорили. Только за три-четыре минуты до конца мне сообщили.