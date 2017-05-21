Сергей Кирьяков: Игроки «Арсенала» сыграли больше, чем на сто процентов
На
пресс-конференции после матча 30-го тура чемпионата России «Арсенал» - «Спартак»
(3:0) главный тренер хозяев Сергей Кирьяков сделал комплимент своей команде.
- Сегодня будет самый
короткий анализ игры. Мы победили, это главное. Все эмоции остались на поле.
- Как оцените сезон в целом и свою роль в нем?
- Для меня это был вызов. Я принял команду в непростой ситуации, она к тому моменту набрала всего 7 очков и забила 3 гола в 9 матчах. Я понимал, что меня ждет очень тяжелая работа. Понимал и другое - это мой шанс начать свою деятельность в премьер-лиге. Поэтому я рискнул. Можно было нанести ущерб своему имени. Было очень тяжело работать, было много проблем. Но у нас была очень сплоченная команда во главе с президентом, генеральным директором, советником и всем тренерским штабом. Где-то нам не везло, где-то судейские ошибки влияли. Но я знаю одно - кто трудится, кто отдает душу, тому в конце концов должно повезти.
- После прошлой игры с «Амкаром» Вы говорили, что у игроков не горят глаза. Что удалось изменить за три дня?
- Игроки между собой общались и понимали всю ответственность, которая на них была. Комплимент команде, которая сегодня с первых минут вышла с горящими глазами. Сегодня мы говорили на установке, что «Спартак» просто так победить нереально, только за счёт неимоверных усилий. Игроки сыграли больше, чем на сто процентов, и заслуженно победили.
- Следили за ходом матчей соперников?
- Я не следил и просил, чтобы мне об этом не говорили. Только за три-четыре минуты до конца мне сообщили.
Матч
Голы
Расич 3 (1:0). Максимов 24 (2:0). Расич 63 (3:0).
Состав
Арсенал: Габулов, Комбаров, Сунзу (Денисов, 46), Григалава, Беляев, Боурчану, Александров, Максимов (Горбатенко, 48), Берхамов (Шевченко, 75), Думбия, Расич
Спартак: Песьяков, Джикия, Тигиев (Зобнин, 57), Боккетти, Маурисио, Фернандо, Промес, Попов (Ананидзе, 64), Глушаков, Самедов (Комбаров, 56), Адриано
Незабитые пенальти
Расич (Арсенал), 35
Удаления:
нет - Джикия, 12
Судья:
Александр Егоров (Россия)
Место и дата
21 мая 15:00, Арсенал, Текстовая трансляция