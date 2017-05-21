Букмекеры считают, что «Питтсбург» поведет в серии с «Оттавой»

Виталий Мутко: Не только мы - весь мир не знает, кто сыграет в хоккей на Олимпиаде

Вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко заявил о том, что вопрос об участии игроков НХЛ в Олимпиаде-2018 по-прежнему находится в подвешенном состоянии.