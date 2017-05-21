Букмекеры считают, что «Питтсбург» поведет в серии с «Оттавой»
Букмекерские конторы выставили котировки на пятую встречу полуфинала Кубка Стэнли, в которой «Питтсбург» примет «Оттаву».
Победа команды Евгения Малкина в основное время оценивается коэффициентом 1,85, тогда как виктория ее соперника идет за 3,67.
За ничью букмекеры предлагают 4,03.
Игра начнется сегодня в 22:00 мск.
Напомним, пока счет в серии равный: 2-2.
Матч
Место и дата
21 мая 22:00, Пи-Пи-Джи Пэйнтс Арена, Онлайн-трансляция
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