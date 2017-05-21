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Букмекеры считают, что «Питтсбург» поведет в серии с «Оттавой»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Букмекерские конторы выставили котировки на пятую встречу полуфинала Кубка Стэнли, в которой «Питтсбург» примет «Оттаву».

Победа команды Евгения Малкина в основное время оценивается коэффициентом 1,85, тогда как виктория ее соперника идет за 3,67.

За ничью букмекеры предлагают 4,03.

Игра начнется сегодня в 22:00 мск.

Напомним, пока счет в серии равный: 2-2.

Матч

Питтсбург - Оттава

Место и дата

21 мая 22:00, Пи-Пи-Джи Пэйнтс Арена, Онлайн-трансляция

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