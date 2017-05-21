Владимир Алекно: Планируем, что вторым связующим «Зенита» будет Лоран Алекно

Главный тренер казанского «Зенита» Владимир Алекно рассказал, что в следующем сезоне сменщиком Александра Бутько будет его сын Лоран Алекно, который ранее играл за «Академию» в высшей лиге А.



– Кто в следующем сезоне будет вторым связующим «Зенита»?

– Пока планируем, что Лоран Алекно. Понятно, что это где-то риск, но не потому, что у нас с ним одинаковая фамилия. В этом году я посетил больше его матчей за «Академию», чем за всё существование команды. И я смотрел на него не как отец, а как главный тренер «Зенита», чтобы принять это решение. Тех ребят, которых можно было взять, были мне неинтересны, они не соответствовали моим требованиям. Лоран хорошо добавил, поработав с Константином Сиденко. В серьезных турнирах нашим первым номером всегда является Бутько, а кто будет за ним – Иванов, Петров, Сидоров или Лоран – не так принципиально. Все серьезные задачи будет решать Бутько. Понятно, что многое может случиться, но по отношению Лорана к учебе, личной жизни, каким-то глупостям, я вижу, что волейбол для него на первом плане. Он живет им, не хочет ничего другого. Риск есть, но почему бы не дать ему шанс? – передаёт слова Алекно «БИЗНЕС Online».