Мирча Луческу: У меня еще год контракта с «Зенитом»
Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился мнением о победе над «Локомотивом» (2:0) и прокомментировал слухи о своей возможной отставке.
- Мы завершили чемпионат и не попали в Лигу чемпионов. Но та игра, которую «Зенит» показывал в конце чемпионата, — это зрелищный и комбинационный футбол.
Некоторые изменения в составе повлияли на наше выступление во второй части сезона. В подтверждение моих слов — тот же Данни начинал очень тяжело, сложно ему было выйти на уровень, который он показывал раньше. Сейчас он полностью влился в команду, показывает хорошую игру. У нас есть хорошая команда, есть игра, которая имеет большую перспективу. Сейчас, после потери трех ведущих игроков — Витселя, Гарая и Халка — мы пришли в себя. Сложный год, конечно. Готовы с командой показать более хороший результат в следующем сезоне. Уверен, что если бы мы не играли с «Тереком» в тех условиях, в которых играли, сейчас были бы в Лиге чемпионов. Уверен, мы будем выглядеть по-другому в следующем сезоне.
- Вы остаетесь?
- Если вы не знаете, у меня еще год контракта, поэтому некорректно сейчас об этом говорить. У нас есть время до следующего месяца, когда команда соберется, всем все обдумать и затем принимать решение. То давление о моих якобы не очень хороших отношениях с футболистами, оно чувствовалось, и повлияло на психологическое состояние команды,- приводит слова Луческу официальный сайт «Зенита».
Напомним, «Зенит» в матче 30-го тура РФПЛ обыграл «Локомотив» со счетом 2:0.
Отличились Александр Кокорин и Мигель Данни.
«Зенит» набрал 61 очко и остался на третьем месте в турнирной таблице. Второе занял ЦСКА, в активе которого 62 балла. Армейцы вместе с чемпионом страны «Спартаком» сыграют в Лиге чемпионов-2017/18. Петербуржцы примут участие в Лиге Европы.
Матч
Голы
Кокорин 33 (0:1). Данни 83 (0:2).
Состав
Локомотив: Гилерме, Кверквелия, Михалик, Пейчинович, Тарасов (Баринов, 56), Миранчук А., Игнатьев, Фернандеш, Денисов И., Майкон (Касаев, 74), Ари
Зенит: Лодыгин, Смольников, Цаллагов, Нету, Кришито, Жирков, Данни, Жулиано, Маурисио (Эрнани, 88), Дзюба (Кержаков, 87), Кокорин (Молло, 88)
Предупреждения:
Фернандеш, 35; Гилерме, 35; Денисов И., 38; Пейчинович, 80 - Дзюба, 38; Кришито, 39
Судья:
Михаил Вилков (Россия)
Место и дата
21 мая 15:00, Локомотив, Текстовая трансляция