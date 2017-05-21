Мирча Луческу: У меня еще год контракта с «Зенитом»

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился мнением о победе над «Локомотивом» (2:0) и прокомментировал слухи о своей возможной отставке.

- Мы завершили чемпионат и не попали в Лигу чемпионов. Но та игра, которую «Зенит» показывал в конце чемпионата, — это зрелищный и комбинационный футбол.

Некоторые изменения в составе повлияли на наше выступление во второй части сезона. В подтверждение моих слов — тот же Данни начинал очень тяжело, сложно ему было выйти на уровень, который он показывал раньше. Сейчас он полностью влился в команду, показывает хорошую игру. У нас есть хорошая команда, есть игра, которая имеет большую перспективу. Сейчас, после потери трех ведущих игроков — Витселя, Гарая и Халка — мы пришли в себя. Сложный год, конечно. Готовы с командой показать более хороший результат в следующем сезоне. Уверен, что если бы мы не играли с «Тереком» в тех условиях, в которых играли, сейчас были бы в Лиге чемпионов. Уверен, мы будем выглядеть по-другому в следующем сезоне.

- Вы остаетесь?​

- Если вы не знаете, у меня еще год контракта, поэтому некорректно сейчас об этом говорить. У нас есть время до следующего месяца, когда команда соберется, всем все обдумать и затем принимать решение. То давление о моих якобы не очень хороших отношениях с футболистами, оно чувствовалось, и повлияло на психологическое состояние команды,- приводит слова Луческу официальный сайт «Зенита».

Напомним, «Зенит» в матче 30-го тура РФПЛ обыграл «Локомотив» со счетом 2:0.

Отличились Александр Кокорин и Мигель Данни.

«Зенит» набрал 61 очко и остался на третьем месте в турнирной таблице. Второе занял ЦСКА, в активе которого 62 балла. Армейцы вместе с чемпионом страны «Спартаком» сыграют в Лиге чемпионов-2017/18. Петербуржцы примут участие в Лиге Европы.