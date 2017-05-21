«Ювентус» обыграл «Кротоне» и стал чемпионом Италии

Матч 37-го тура чемпионата Италии между «Ювентусом» и «Кротоне» завершился победой хозяев со счетом 3:0. Эта победа принесла команде чемпионский титул.

Счет в матче ударом с близкого расстояния открыл Марио Манджукич. Удвоил результат Пауло Дибала, который перебросил стенку ударом со штрафного и отправил мяч в ворота. Третий мяч головой после подачи углового забил Алекс Сандро.

За тур до окончания чемпионата Италии «Ювентус» стал недосягаемым для преследователей. Команда набрала 88 очков. У идущей второй «Ромы» на четыре очка меньше. У «Кротоне» 31 очко и 18-е место.

«Ювентус» стал чемпионом Италии в 35-й раз. При этом два этих чемпионства не входят в официальную статистику, так как были отобраны в результате «кальчополи». Официально признанных чемпионств у «Юве» - 33, по этому показателю он является лидером за всю историю чемпионата Италии.

Чемпионат Италии. Серия А

37-й тур