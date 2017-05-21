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«Ювентус» обыграл «Кротоне» и стал чемпионом Италии

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 37-го тура чемпионата Италии между «Ювентусом» и «Кротоне» завершился победой хозяев со счетом 3:0. Эта победа принесла команде чемпионский титул.

Счет в матче ударом с близкого расстояния открыл Марио Манджукич. Удвоил результат Пауло Дибала, который перебросил стенку ударом со штрафного и отправил мяч в ворота. Третий мяч головой после подачи углового забил Алекс Сандро.

За тур до окончания чемпионата Италии «Ювентус» стал недосягаемым для преследователей. Команда набрала 88 очков. У идущей второй «Ромы» на четыре очка меньше.  У «Кротоне» 31 очко и 18-е место.

«Ювентус» стал чемпионом Италии в 35-й раз. При этом два этих чемпионства не входят в официальную статистику, так как были отобраны в результате «кальчополи». Официально признанных чемпионств у «Юве» - 33, по этому показателю он является лидером за всю историю чемпионата Италии.

Чемпионат Италии. Серия А

37-й тур

Матч

Ювентус - Кротоне - 3:0 (2:0)

Голы

Манджукич 12 (1:0). Дибала 39 (2:0). Алекс 83 (3:0).

Состав

Ювентус: Буффон, Алекс, Бонуччи, Бенатиа, Алвес, Маркизио (Лемина, 74), Пьянич (Ринкон, 84), Куадрадо (Бардзальи, 70), Дибала, Манджукич, Игуаин

Кротоне: Кордаз, Рози, Феррари, Чеккерини, Барберис, Роден (Акости, 78), Мартелла, Налини, Крисетиг, Тонев (Точукву, 56), Фалькинели

Предупреждения:

Алвес, 89 - Мартелла, 76

Судья:

Паоло Сильвио Маццолени (Италия)

Место и дата

21 мая 16:00, Ювентус Стэдиум, Онлайн-трансляция

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