«Ювентус» обыграл «Кротоне» и стал чемпионом Италии
Матч 37-го тура чемпионата Италии между «Ювентусом» и «Кротоне»
завершился победой хозяев со счетом 3:0. Эта победа принесла команде чемпионский
титул.
Счет в матче ударом с
близкого расстояния открыл Марио Манджукич. Удвоил результат Пауло Дибала,
который перебросил стенку ударом со штрафного и отправил мяч в ворота. Третий мяч головой после подачи углового забил Алекс Сандро.
За тур до окончания чемпионата Италии «Ювентус» стал
недосягаемым для преследователей. Команда набрала 88 очков. У идущей второй «Ромы»
на четыре очка меньше. У «Кротоне» 31
очко и 18-е место.
«Ювентус» стал чемпионом Италии в 35-й раз. При этом два этих чемпионства не входят в официальную статистику, так как были отобраны в результате «кальчополи». Официально признанных чемпионств у «Юве» - 33, по этому показателю он является лидером за всю историю чемпионата Италии.
Чемпионат Италии. Серия А
37-й тур
Матч
Голы
Манджукич 12 (1:0). Дибала 39 (2:0). Алекс 83 (3:0).
Состав
Ювентус: Буффон, Алекс, Бонуччи, Бенатиа, Алвес, Маркизио (Лемина, 74), Пьянич (Ринкон, 84), Куадрадо (Бардзальи, 70), Дибала, Манджукич, Игуаин
Кротоне: Кордаз, Рози, Феррари, Чеккерини, Барберис, Роден (Акости, 78), Мартелла, Налини, Крисетиг, Тонев (Точукву, 56), Фалькинели
Предупреждения:
Судья:
Паоло Сильвио Маццолени (Италия)
Место и дата
21 мая 16:00, Ювентус Стэдиум, Онлайн-трансляция