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Гол Хонды помог «Милану» разгромить «Болонью» в матче чемпионата Италии

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты «Милана» на своем поле переиграли «Болонью» в матче 37-го тура чемпионата Италии со счетом 3:0.

У победителей голами отметились Жерар Деулофеу, Кейсуке Хонда и Джанлука Лападула.

После этой игры «Милан», набрав 63 очка, за тур до окончания чемпионата гарантировал себе участие в Лиге Европы на следующий сезон. «Болонья» с  41 очком занимает 15 место в чемпионате.

В заключительном туре чемпионата 28 мая «Милан» на выезде сыграет с «Кальяри». В тот же день «Болонья» на своем поле примет «Ювентус».

Матч

Милан - Болонья - 3:0 (0:0)

Голы

Деулофеу 69 (1:0). Хонда 73 (2:0). Лападула 90 (3:0).

Состав

Милан: Доннарумма, Романьоли, Палетта, Ванджони, Гомес, Пашалич, Деулофеу (Кутроне, 85), Бертолаччи (Фернандес, 46), Монтоливо, Бакка (Хонда, 57), Лападула

Болонья: Миранте, Донса, Мбайе (Крафт, 64), Эландер, Гастальделло, Торосидис, Верди, Крейчи (Риццо, 56), Таидер, Дестро, Ди Франческо (Оквонкво, 15)

Предупреждения:

Деулофеу, 70; Кутроне, 90 - Эландер, 6; Гастальделло, 72

Судья:

Пьеро Джакомелли (Италия)

Место и дата

21 мая 16:00, Сан-Сиро, Онлайн-трансляция

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