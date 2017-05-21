Гол Хонды помог «Милану» разгромить «Болонью» в матче чемпионата Италии
Футболисты «Милана» на своем поле переиграли «Болонью» в матче 37-го тура чемпионата Италии со счетом 3:0.
У победителей голами отметились Жерар Деулофеу, Кейсуке Хонда и Джанлука Лападула.
После этой игры «Милан», набрав 63 очка, за тур до окончания чемпионата гарантировал себе участие в Лиге Европы на следующий сезон. «Болонья» с 41 очком занимает 15 место в чемпионате.
В заключительном туре чемпионата 28 мая «Милан» на выезде сыграет с «Кальяри». В тот же день «Болонья» на своем поле примет «Ювентус».
Матч
Голы
Деулофеу 69 (1:0). Хонда 73 (2:0). Лападула 90 (3:0).
Состав
Милан: Доннарумма, Романьоли, Палетта, Ванджони, Гомес, Пашалич, Деулофеу (Кутроне, 85), Бертолаччи (Фернандес, 46), Монтоливо, Бакка (Хонда, 57), Лападула
Болонья: Миранте, Донса, Мбайе (Крафт, 64), Эландер, Гастальделло, Торосидис, Верди, Крейчи (Риццо, 56), Таидер, Дестро, Ди Франческо (Оквонкво, 15)
Предупреждения:
Деулофеу, 70; Кутроне, 90 - Эландер, 6; Гастальделло, 72
Судья:
Пьеро Джакомелли (Италия)
Место и дата
21 мая 16:00, Сан-Сиро, Онлайн-трансляция