Гол Хонды помог «Милану» разгромить «Болонью» в матче чемпионата Италии

Футболисты «Милана» на своем поле переиграли «Болонью» в матче 37-го тура чемпионата Италии со счетом 3:0.

У победителей голами отметились Жерар Деулофеу, Кейсуке Хонда и Джанлука Лападула.

После этой игры «Милан», набрав 63 очка, за тур до окончания чемпионата гарантировал себе участие в Лиге Европы на следующий сезон. «Болонья» с 41 очком занимает 15 место в чемпионате.

В заключительном туре чемпионата 28 мая «Милан» на выезде сыграет с «Кальяри». В тот же день «Болонья» на своем поле примет «Ювентус».