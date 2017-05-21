Роман Бабаев: Дзагоеву требуется более серьезное обследование
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о том, что полузащитнику армейцев и Алану Дзагоеву требуется более серьезное обследование.
- Дзагоев, к сожалению, опять получил травму. Это сильно расстроило. Что касается Кубка конфедераций, то не знаем пока (сможет сыграть или нет). Сейчас врачи будут проводить диагностику. Очень хочется, чтобы Алан сыграл на Кубке конфедераций, но, к сожалению, он неделю играет и тут же получает травму опять. Требуется более серьезное обследование, - передает слова Бабаева «Р-Спорт».
Напомним, что Дзагоев пропустил заключительный тур чемпионата России против «Анжи» из-за очередного рецидива травмы задней поверхности бедра.
Матч
Голы
Игнашевич 17 (1:0). Витиньо 24 (2:0). Витиньо 38 (3:0). Чалов 49 (4:0).
Состав
ЦСКА: Акинфеев, Игнашевич, Щенников, Фернандес, Васин, Березуцкий В. (Тошич, 60), Натхо, Головин, Вернблум, Чалов (Жамалетдинов, 72), Витиньо (Гордюшенко, 84)
Анжи: Юрченко, Жиров, Паршивлюк, Мусалов, Тетрашвили, Фибел (Брызгалов, 46), Батов (Георгиевский, 75), Гулиев (Эзатолахи, 46), Хадарцев, Яковлев, Долгов
Предупреждения:
Судья:
Кирилл Левников (Россия)
Место и дата
21 мая 15:00, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция