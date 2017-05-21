Юрий Семин: «Локомотив» в матче с «Зенитом» был уже в отпуске
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тренер московского «Локомотива» Юрий Семин подвел итог матча заключительного
тура РФПЛ против петербургского «Зенита» (0:2).
- Сыграли не лучшим образом, потому что уступили. Что повлияло на результат? Наверное, уже были в отпуске. Потом стали нервничать после судейской ошибки, стали больше спорить с судьей. В перерыве не мог настроить ребят на футбол. Во втором тайме игру перевернуть не смогли, - сказал Семин.
Матч
Голы
Кокорин 33 (0:1). Данни 83 (0:2).
Состав
Локомотив: Гилерме, Кверквелия, Михалик, Пейчинович, Тарасов (Баринов, 56), Миранчук А., Игнатьев, Фернандеш, Денисов И., Майкон (Касаев, 74), Ари
Зенит: Лодыгин, Смольников, Цаллагов, Нету, Кришито, Жирков, Данни, Жулиано, Маурисио (Эрнани, 88), Дзюба (Кержаков, 87), Кокорин (Молло, 88)
Предупреждения:
Фернандеш, 35; Гилерме, 35; Денисов И., 38; Пейчинович, 80 - Дзюба, 38; Кришито, 39
Судья:
Михаил Вилков (Россия)
Место и дата
21 мая 15:00, Локомотив, Текстовая трансляция