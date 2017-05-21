Свитолина обыграла Халеп и стала победительницей турнира в Риме
Финальный матч турнира WTA в Риме
(Италия) между украинкой Элиной Свитолиной и румынкой Симоной Халеп завершился
победой украинской теннисистки. Итоговый счет матча – 4:6, 7:5, 6:1 в пользу Свитолины.
Матч продолжался два часа и
семь минут. У украинки четыре эйса, у ее соперницы – два. Свитолина совершила
пять двойных ошибок, Халеп – четыре.
Свитолина выиграла четвертый
титул в текущем году и восьмой в своей карьере.
Рим (Италия)
Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд
2 775 745 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Финал
Матч
Халеп С. (Румыния) - Свитолина Э. (Украина) - 6:4, 5:7, 1:6
Место и дата
21 мая 14:00, , Онлайн-трансляция
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