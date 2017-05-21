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Свитолина обыграла Халеп и стала победительницей турнира в Риме

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Финальный матч турнира WTA в Риме (Италия) между украинкой Элиной Свитолиной и румынкой Симоной Халеп завершился победой украинской теннисистки. Итоговый счет матча – 4:6, 7:5, 6:1 в пользу Свитолины.

Матч продолжался два часа и семь минут. У украинки четыре эйса, у ее соперницы – два. Свитолина совершила пять двойных ошибок, Халеп – четыре.

Свитолина выиграла четвертый титул в текущем году и восьмой в своей карьере.

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 2 775 745 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Финал

Матч

Халеп С. (Румыния) - Свитолина Э. (Украина) - 6:4, 5:7, 1:6

Место и дата

21 мая 14:00, , Онлайн-трансляция

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