Свитолина обыграла Халеп и стала победительницей турнира в Риме

Финальный матч турнира WTA в Риме (Италия) между украинкой Элиной Свитолиной и румынкой Симоной Халеп завершился победой украинской теннисистки. Итоговый счет матча – 4:6, 7:5, 6:1 в пользу Свитолины.

Матч продолжался два часа и семь минут. У украинки четыре эйса, у ее соперницы – два. Свитолина совершила пять двойных ошибок, Халеп – четыре.

Свитолина выиграла четвертый титул в текущем году и восьмой в своей карьере.

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 2 775 745 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Финал