Ибрагим Цаллагов: Надеялись, что «Анжи» отберет очки у ЦСКА
Защитник петербургского «Зенита» Ибрагим Цаллагов оценил сезон своей команды после встречи заключительного тура РФПЛ против московского «Локомотива» (2:0).
- Бронза для «Зенита» - не совсем удачный результат сезона. Мне, как и остальным ребятам нужно работать, у нас все впереди. Лично я пока большим игроком не стал.
- Почему «Зенита» снова
без Лиги чемпионов?
- Не набрали должное количество очков. Думаю, это главная причина.
- Рассчитывали, что
«Анжи» сможет отобрать очки у ЦСКА?
- Конечно, надежда была, мы надеялись, хоть это, понятно, было нелегко. Но в итоге у нас третье место.
- Диктор на стадионе раз
за разом оповещал о забитых мячах армейцев. Это давило психологически?
- Честно говоря не слышал, чтобы диктор объявлял счет. Я весь в игре был. Поначалу игры мы допускали грубые ошибки, но затем исправили ситуацию. На позиции опорного полузащитника играть не совсем привычно, но ко второму тайму привык к связке с Маурисио.
- Что сказал Луческу?
- Особо ничего. Поздравил с победой и все.
Матч
Голы
Кокорин 33 (0:1). Данни 83 (0:2).
Состав
Локомотив: Гилерме, Кверквелия, Михалик, Пейчинович, Тарасов (Баринов, 56), Миранчук А., Игнатьев, Фернандеш, Денисов И., Майкон (Касаев, 74), Ари
Зенит: Лодыгин, Смольников, Цаллагов, Нету, Кришито, Жирков, Данни, Жулиано, Маурисио (Эрнани, 88), Дзюба (Кержаков, 87), Кокорин (Молло, 88)
Предупреждения:
Фернандеш, 35; Гилерме, 35; Денисов И., 38; Пейчинович, 80 - Дзюба, 38; Кришито, 39
Судья:
Михаил Вилков (Россия)
Место и дата
21 мая 15:00, Локомотив, Текстовая трансляция