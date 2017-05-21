Ибрагим Цаллагов: Надеялись, что «Анжи» отберет очки у ЦСКА

Защитник петербургского «Зенита» Ибрагим Цаллагов оценил сезон своей команды после встречи заключительного тура РФПЛ против московского «Локомотива» (2:0).

- Бронза для «Зенита» - не совсем удачный результат сезона. Мне, как и остальным ребятам нужно работать, у нас все впереди. Лично я пока большим игроком не стал.

- Почему «Зенита» снова без Лиги чемпионов?

- Не набрали должное количество очков. Думаю, это главная причина.

- Рассчитывали, что «Анжи» сможет отобрать очки у ЦСКА?

- Конечно, надежда была, мы надеялись, хоть это, понятно, было нелегко. Но в итоге у нас третье место.

- Диктор на стадионе раз за разом оповещал о забитых мячах армейцев. Это давило психологически?

- Честно говоря не слышал, чтобы диктор объявлял счет. Я весь в игре был. Поначалу игры мы допускали грубые ошибки, но затем исправили ситуацию. На позиции опорного полузащитника играть не совсем привычно, но ко второму тайму привык к связке с Маурисио.

- Что сказал Луческу?

- Особо ничего. Поздравил с победой и все.