Марио Фернандес перенесет операцию из-за травмы носа
Защитник ЦСКА Марио Фернандес после матча 30-го тура
чемпионата России против «Анжи» (4:0) перенесет операцию. Об этом сообщает
официальный сайт клуба.
Сообщается, что Марио вылетит в Бразилию, где ему предстоит перенести операцию в связи с
травмой носа. О результатах будет сообщено дополнительно.
Операция состоится в Сан-Паулу 25 мая.
Матч
Голы
Игнашевич 17 (1:0). Витиньо 24 (2:0). Витиньо 38 (3:0). Чалов 49 (4:0).
Состав
ЦСКА: Акинфеев, Игнашевич, Щенников, Фернандес, Васин, Березуцкий В. (Тошич, 60), Натхо, Головин, Вернблум, Чалов (Жамалетдинов, 72), Витиньо (Гордюшенко, 84)
Анжи: Юрченко, Жиров, Паршивлюк, Мусалов, Тетрашвили, Фибел (Брызгалов, 46), Батов (Георгиевский, 75), Гулиев (Эзатолахи, 46), Хадарцев, Яковлев, Долгов
Предупреждения:
Судья:
Кирилл Левников (Россия)
Место и дата
21 мая 15:00, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция