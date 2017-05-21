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Марио Фернандес перенесет операцию из-за травмы носа

Источник:  ПФК ЦСКАКомментарии

Защитник ЦСКА Марио Фернандес после матча 30-го тура чемпионата России против «Анжи» (4:0) перенесет операцию. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Сообщается, что Марио вылетит в Бразилию, где ему предстоит перенести операцию в связи с травмой носа. О результатах будет сообщено дополнительно.

Операция состоится в Сан-Паулу 25 мая. 

Матч

ЦСКА - Анжи - 4:0 (3:0)

Голы

Игнашевич 17 (1:0). Витиньо 24 (2:0). Витиньо 38 (3:0). Чалов 49 (4:0).

Состав

ЦСКА: Акинфеев, Игнашевич, Щенников, Фернандес, Васин, Березуцкий В. (Тошич, 60), Натхо, Головин, Вернблум, Чалов (Жамалетдинов, 72), Витиньо (Гордюшенко, 84)

Анжи: Юрченко, Жиров, Паршивлюк, Мусалов, Тетрашвили, Фибел (Брызгалов, 46), Батов (Георгиевский, 75), Гулиев (Эзатолахи, 46), Хадарцев, Яковлев, Долгов

Предупреждения:

Вернблум, 33 - Гулиев, 31

Судья:

Кирилл Левников (Россия)

Место и дата

21 мая 15:00, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция

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