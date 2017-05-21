Виктор Гончаренко: ЦСКА заслужил второе место

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился впечатлениями после матча против «Анжи» в 30-м туре чемпионата России. Напомним, что его команда победила со счетом 3:0 и заняла второе место в чемпионате России.

— Думаю, мы опять порадовали наших болельщиков. Делаем много правильных вещей. В последних матчах нашли правильный баланс между обороной и атакой. Знаем, когда надо придержать мяч, а когда идти в атаку. Для меня как тренера очень важно, чтобы команда понимала, что делает. Можно оценить и то, как футболисты отреагировали на игру со «Спартаком». Надо было одержать четыре победы, что мы и сделали. И мы выигрывали с хорошим преимуществом. Мы заслужили место, которое заняли.



— Всю неделю поступали новости о травмированных. Сколько игроков вышло на матч с повреждениями?

— Достаточно много: Вася Березуцкий попросил замену после первого тайма, Игнашевич вылетает в Германию на операцию. Но ядро всё равно сохранилось, и у команды есть внутренний стержень – это позволяет выходить и добиваться результата, - цитирует Гончаренко официальный сайт ЦСКА.