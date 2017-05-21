Виктор Гончаренко: ЦСКА заслужил второе место
Главный тренер ЦСКА Виктор
Гончаренко поделился впечатлениями после матча против «Анжи» в 30-м туре
чемпионата России. Напомним, что его команда победила со счетом 3:0 и заняла
второе место в чемпионате России.
— Думаю, мы опять порадовали наших болельщиков. Делаем много
правильных вещей. В последних матчах нашли правильный баланс между обороной и
атакой. Знаем, когда надо придержать мяч, а когда идти в атаку. Для меня как
тренера очень важно, чтобы команда понимала, что делает. Можно оценить и то,
как футболисты отреагировали на игру со «Спартаком». Надо было одержать четыре
победы, что мы и сделали. И мы выигрывали с хорошим преимуществом. Мы заслужили
место, которое заняли.
— Всю неделю поступали новости о травмированных. Сколько игроков вышло на матч с повреждениями?
— Достаточно много: Вася Березуцкий попросил замену после первого тайма, Игнашевич вылетает в Германию на операцию. Но ядро всё равно сохранилось, и у команды есть внутренний стержень – это позволяет выходить и добиваться результата, - цитирует Гончаренко официальный сайт ЦСКА.
Матч
Голы
Игнашевич 17 (1:0). Витиньо 24 (2:0). Витиньо 38 (3:0). Чалов 49 (4:0).
Состав
ЦСКА: Акинфеев, Игнашевич, Щенников, Фернандес, Васин, Березуцкий В. (Тошич, 60), Натхо, Головин, Вернблум, Чалов (Жамалетдинов, 72), Витиньо (Гордюшенко, 84)
Анжи: Юрченко, Жиров, Паршивлюк, Мусалов, Тетрашвили, Фибел (Брызгалов, 46), Батов (Георгиевский, 75), Гулиев (Эзатолахи, 46), Хадарцев, Яковлев, Долгов
Предупреждения:
Судья:
Кирилл Левников (Россия)
Место и дата
21 мая 15:00, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция