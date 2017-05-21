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Сборная России с Радимовым, Малафеевым и Булыкиным обыграла Легенд ФИФА с Рональдиньо и Десайи

Максим Шитиков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

В Санкт-Петербурге прошел выставочный матч, в котором сборная России в серии пенальти обыграла команду «Легенды ФИФА». 

Основное время матча закончилось со счетом 9:9, в серии пенальти сильнее оказались россияне со счетом 5:3.

Состав сборной России: Малафеев, Сенников, Мостовой, Радимов, Сычев, Булыкин

Легенды ФИФА: Байя, Аймар, Роналдиньо, Окоча, Кьюэлл, Десайи 

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