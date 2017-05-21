Ари: «Локомотив» достойно провел этот сезон

Форвард московского «Локомотива» Ари оценил выступление своей команды в прошедшем сезоне.

- Хотели закончить сезон на высокой ноте, но победить, к сожалению, не удалось. В первом тайме мы играли лучше всего, во второй половине пропустили два мяча несмотря на корректировки. Соперник компактно сыграл в обороне.

Но в любом случае я счастлив, ведь в этом сезоне мы выступили достойно. Я счастлив, что «Локомотив» выиграл Кубок России. Поздравляю всех с окончанием сезона. Все мысли об отпуске.



