Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Оренбург2 : 0Ростов
Футбол  ЦСКА4 : 0Анжи
Хоккей  Россия4 : 1Финляндия
Футбол  Арсенал Тула3 : 0Спартак
Футбол  Крылья Советов1 : 3Терек
Баскетбол  Реал20 : 40ЦСКА
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Ари: «Локомотив» достойно провел этот сезон

Константин Кринский
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Форвард московского «Локомотива» Ари оценил выступление своей команды в прошедшем сезоне.

- Хотели закончить сезон на высокой ноте, но победить, к сожалению, не удалось. В первом тайме мы играли лучше всего, во второй половине пропустили два мяча несмотря на корректировки. Соперник компактно сыграл в обороне.

Но в любом случае я счастлив, ведь в этом сезоне мы выступили достойно. Я счастлив, что «Локомотив» выиграл Кубок России. Поздравляю всех с окончанием сезона. Все мысли об отпуске.


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
Футбол
«Ювентус» обыграл «Кротоне» и стал чемпионом Италии
Футбол
Мирча Луческу: У меня еще год контракта с «Зенитом»
Хоккей
Букмекеры считают, что «Питтсбург» поведет в серии с «Оттавой»
Футбол
Сергей Кирьяков: Игроки «Арсенала» сыграли больше, чем на сто процентов
все новости