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«Ливерпуль» разгромил «Мидлсбро» и завоевал путевку в Лигу чемпионов

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты «Ливерпуля» на своем поле крупно переиграли «Мидлсбро» в заключительном туре чемпионата Англии со счетом 3:0.

У победителей голами отметились Жоржиньо Вейналдум, Филиппе Коутиньо и Адам Лаллана.

Таким образом, «Ливерпуль» набрал 76 очков и занял четвертое место в турнирной таблице английской премьер-лиги, обеспечив себе на следующий сезон участие в квалификационном раунде Лиги чемпионов.

«Мидлсбро», набрав 28 очков в чемпионате, занял 19 место в чемпионате и покинул АПЛ.

Матч

Ливерпуль - Мидлсбро - 3:0 (1:0)

Голы

Вейналдум 45 (1:0). Коутиньо 51 (2:0). Лаллана 56 (3:0).

Состав

Ливерпуль: Миньоле, Ловрен, Клайн, Матип, Вейналдум, Коутиньо, Джан, Милнер (Морено, 86), Лаллана, Старридж (Ориги, 82), Фирмино (Лейва, 79)

Мидлсбро: Гузан, Френд, Фабио (Айяла, 73), Гибсон, Форшоу, Лидбиттер, Даунинг, Клейтон, Чемберс, Бэмфорд, Жестед (Негредо, 73)

Предупреждения:

нет - Жестед, 56

Судья:

Мартин Аткинсон (Англия)

Место и дата

21 мая 17:00, Энфилд, Онлайн-трансляция

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