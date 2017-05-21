«Манчестер Сити» разгромил «Уотфорд», забив пять безответных мячей
Футболисты «Манчестер Сити» в гостях переиграли «Уотфорд» в матче заключительного тура чемпионата Англии со счетом 5:0.
У гостей забитыми мячами отметились Венсан Компани, Фернандиньо, Габриэл Жезус и Серхио Агуэро, оформивший дубль в этом матче.
После этой игры «Манчестер Сити» набрал 78 очков и занял третье место в чемпионате Англии. Таким образом в следующий сезон «Манчестер Сити» начнет выступление в Лиге чемпионов с группового этапа.
«Уотфорд» с 40 очками занял итоговое 16-е место в турнирной таблице АПЛ.
Матч
Уотфорд - Манчестер Сити - 0:5 (0:4)
Голы
Компани 5 (0:1). Агуэро 23 (0:2). Агуэро 36 (0:3). Фернандиньо 41 (0:4). Габриэл 59 (0:5).
Состав
Уотфорд: Гомес, Мэйсон, Холебас, Янмат (Элефтериу, 39), Бехрами, Клеверли, Дукуре, Капу, Окака Чука, Ньянг (Перейра Д., 74), Амрабат (Дини, 59)
Манчестер Сити: Кабальеро, Отаменди, Клиши, Компани, Сане (Навас, 62), Туре (Санья, 63), де Брюйне, Силва, Фернандиньо, Агуэро (Ихеаначо, 71), Габриэл
Предупреждения:
Дукуре, 45 - нет
Судья:
Джонатан Мосс (Англия)
Место и дата
21 мая 17:00, Викарэйдж Роуд, Онлайн-трансляция