«Арсенал» обыграл «Эвертон», но не сумел пробиться в Лигу чемпионов
Матч последнего, 38-го тура чемпионата Англии между «Арсеналом»
и «Эвертоном» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Арсенала».
Счет на восьмой минуте открыл Эктор Бельерин. После удаления
Косьелни «канониры» остались в меньшинстве, но затем удвоил счет Алексис
Санчес. С пенальти отыграл один мяч Ромелу Лукаку. В концовке отличился Аарон Рэмси.
Этой победы хозяевам не хватило для того, чтобы путевку в
Лигу чемпионов. Команда набрала 75 очков, заняла пятое место и сыграет в Лиге
Европы. У «Эвертона» 61 очко и седьмое место, что также позволяет ей сыграть в
Лиге Европы. «Арсенал» сыграет на групповом этапе, а «Эвертон» начнет свой путь
с квалификации.
Чемпионат Англии. Премьер-лига
38-й тур
Матч
Голы
Бельерин 8 (1:0). Санчес 27 (2:0). Лукаку 58 (2:1). Рэмзи 90 (3:1).
Состав
Арсенал: Чех, Холдинг, Косьельни, Паулиста (Мертезакер, 53), Бельерин, Монреаль, Рэмзи, Озил, Джака (Коклен, 62), Санчес (Айвоби, 68), Уэлбек
Эвертон: Роблес, Дэвис (Баркли, 26), Бэйнс, Джагелка, Холгейт, Уильямс Э., Шнайдерлин, Гуйе (Бэрри, 46), Миральяс, Валенсия (Коне, 83), Лукаку
Предупреждения:
Паулиста, 52; Холдинг, 62 - Уильямс Э., 19; Джагелка, 39; Шнайдерлин, 61; Бэйнс, 73
Удаления:
Косьельни, 14 - нет
Судья:
Майкл Оливер (Англия)
Место и дата
21 мая 17:00, Эмирэйтс, Онлайн-трансляция