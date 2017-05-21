«Арсенал» обыграл «Эвертон», но не сумел пробиться в Лигу чемпионов

Матч последнего, 38-го тура чемпионата Англии между «Арсеналом» и «Эвертоном» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Арсенала».

Счет на восьмой минуте открыл Эктор Бельерин. После удаления Косьелни «канониры» остались в меньшинстве, но затем удвоил счет Алексис Санчес. С пенальти отыграл один мяч Ромелу Лукаку. В концовке отличился Аарон Рэмси.

Этой победы хозяевам не хватило для того, чтобы путевку в Лигу чемпионов. Команда набрала 75 очков, заняла пятое место и сыграет в Лиге Европы. У «Эвертона» 61 очко и седьмое место, что также позволяет ей сыграть в Лиге Европы. «Арсенал» сыграет на групповом этапе, а «Эвертон» начнет свой путь с квалификации.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

38-й тур