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«Арсенал» обыграл «Эвертон», но не сумел пробиться в Лигу чемпионов

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч последнего, 38-го тура чемпионата Англии между «Арсеналом» и «Эвертоном» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Арсенала».

Счет на восьмой минуте открыл Эктор Бельерин. После удаления Косьелни «канониры» остались в меньшинстве, но затем удвоил счет Алексис Санчес. С пенальти отыграл один мяч Ромелу Лукаку. В концовке отличился Аарон Рэмси.

Этой победы хозяевам не хватило для того, чтобы путевку в Лигу чемпионов. Команда набрала 75 очков, заняла пятое место и сыграет в Лиге Европы. У «Эвертона» 61 очко и седьмое место, что также позволяет ей сыграть в Лиге Европы. «Арсенал» сыграет на групповом этапе, а «Эвертон» начнет свой путь с квалификации.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

38-й тур

Матч

Арсенал - Эвертон - 3:1 (2:0)

Голы

Бельерин 8 (1:0). Санчес 27 (2:0). Лукаку 58 (2:1). Рэмзи 90 (3:1).

Состав

Арсенал: Чех, Холдинг, Косьельни, Паулиста (Мертезакер, 53), Бельерин, Монреаль, Рэмзи, Озил, Джака (Коклен, 62), Санчес (Айвоби, 68), Уэлбек

Эвертон: Роблес, Дэвис (Баркли, 26), Бэйнс, Джагелка, Холгейт, Уильямс Э., Шнайдерлин, Гуйе (Бэрри, 46), Миральяс, Валенсия (Коне, 83), Лукаку

Предупреждения:

Паулиста, 52; Холдинг, 62 - Уильямс Э., 19; Джагелка, 39; Шнайдерлин, 61; Бэйнс, 73

Удаления:

Косьельни, 14 - нет

Судья:

Майкл Оливер (Англия)

Место и дата

21 мая 17:00, Эмирэйтс, Онлайн-трансляция

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