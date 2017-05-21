«Манчестер Сити» и «Ливерпуль» сыграют в ЛЧ, «Арсенал» и «Эвертон» - в ЛЕ, судьбу «МЮ» определит финал Лиги Европы

Определились все представители Англии в еврокубках.

Ранее уже обеспечили себе место в Лиге чемпионов победитель чемпионата «Челси» и вице-чемпион «Тоттенхэм». Эти команды начнут соревнования с группового турнира. Также в группу ЛЧ пробился и «Манчестер Сити», который занял третье место. Четвертым стал «Ливерпуль». Подопечным Юрген Клоппа предстоит сыграть в квалификации ЛЧ.

Вне зависимости от исхода финала Кубка Англии против «Челси» в групповом этапе Лиги Европы сыграет «Арсенал», который занял пятое место. С седьмой позиции в квалификацию ЛЕ пробился «Эвертон».

Что касается «Манчестер Юнайтед», то команда обеспечила себе как минимум участие в Лиге Европы, заняв шестое место в чемпионате и выиграв Кубок лиги. Но если «МЮ» в финале Лиги Европы обыграет «Аякс», то команда сыграет в Лиге чемпионов.