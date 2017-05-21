«Манчестер Сити» и «Ливерпуль» сыграют в ЛЧ, «Арсенал» и «Эвертон» - в ЛЕ, судьбу «МЮ» определит финал Лиги Европы
Определились все представители Англии в еврокубках.
Ранее уже обеспечили себе место в Лиге чемпионов победитель
чемпионата «Челси» и вице-чемпион «Тоттенхэм». Эти команды начнут соревнования
с группового турнира. Также в группу ЛЧ пробился и «Манчестер Сити», который
занял третье место. Четвертым стал «Ливерпуль». Подопечным Юрген Клоппа
предстоит сыграть в квалификации ЛЧ.
Вне зависимости от исхода финала Кубка Англии против «Челси»
в групповом этапе Лиги Европы сыграет «Арсенал», который занял пятое место. С
седьмой позиции в квалификацию ЛЕ пробился «Эвертон».
Что касается «Манчестер Юнайтед», то команда обеспечила себе
как минимум участие в Лиге Европы, заняв шестое место в чемпионате и выиграв
Кубок лиги. Но если «МЮ» в финале Лиги Европы обыграет «Аякс», то команда
сыграет в Лиге чемпионов.