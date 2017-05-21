«Челси» в последнем туре АПЛ разгромил «Сандерленд»
Матч 30-го тура чемпионата Англии между «Челси» и «Сандерлендом»
завершился убдительной победой хозяев. Итоговый счет матча – 5:1 в пользу «Челси».
В составе победителей дубль на последней минуте сделал Миши
Батшуайи. Также отличились Виллиан, Эден Азар и Педро. У гостей забил Хавьер Манкильо.
«Челси» набрал 93 очка и выиграл чемпионат. «Сандерленд»
занял последнее место с 24 очками и вылетел из АПЛ.
Чемпионат Англии. Премьер-лига
30-й тур
Матч
Челси - Сандерленд - 5:1 (1:1)
Голы
Манкильо 3 (0:1). Виллиан 9 (1:1). Азар 61 (2:1). Педро 77 (3:1). Батшуайи 90 (4:1). Батшуайи 90 (5:1).
Состав
Челси: Куртуа, Терри (Кэйхилл, 28), Луиз, Аспиликуэта, Алонсо, Азар (Педро, 71), Мозес, Канте, Виллиан, Фабрегас, Коста (Батшуайи, 62)
Сандерленд: Пикфорд, Джонс, Лескотт, Манкильо, О'Ши, Овьедо, Родуэлл, Каттермоул (Гибсон, 88), Ларссон, Янузай (Гуч, 62), Борини
Предупреждения:
Судья:
Нэйл Суобрик (Англия)
Место и дата
21 мая 17:00, Стэмфорд Бридж, Онлайн-трансляция