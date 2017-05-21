«Тоттенхэм» в гостях забил семь мячей в ворота «Халл Сити»

Футболисты «Тоттенхэма» разгромили в гостях «Халл Сити» в матче 38-го тура чемпионата Англии со счетом 7:1.

У победителей голами отметились Виктор Ваньяма, Бен Дэвис, Тоби Алдервейрелд, Деле Алли и Харри Кейн, записавший на свой счет хет-трик в этой встрече. Единственный забитый мяч у хозяев на счету Сэма Клукаса.

Таким образом, «Тоттенхэм» набрал 86 очков и занял второе место в чемпионате. «Халл Сити» с 34 очками занял 18 место и покидает АПЛ.