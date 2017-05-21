«Тоттенхэм» в гостях забил семь мячей в ворота «Халл Сити»
Футболисты «Тоттенхэма» разгромили в гостях «Халл Сити» в матче 38-го тура чемпионата Англии со счетом 7:1.
У победителей голами отметились Виктор Ваньяма, Бен Дэвис, Тоби Алдервейрелд, Деле Алли и Харри Кейн, записавший на свой счет хет-трик в этой встрече. Единственный забитый мяч у хозяев на счету Сэма Клукаса.
Таким образом, «Тоттенхэм» набрал 86 очков и занял второе место в чемпионате. «Халл Сити» с 34 очками занял 18 место и покидает АПЛ.
Матч
Халл Сити - Тоттенхэм - 1:7 (0:3)
Голы
Кейн 11 (0:1). Кейн 13 (0:2). Алли 45 (0:3). Клукас 66 (1:3). Ваньяма 69 (1:4). Кейн 72 (1:5). Дэвис 84 (1:6). Алдервейрелд 87 (1:7).
Состав
Халл Сити: Маршалл, Тимон (Робертсон, 73), Дэвис (Гросицки, 46), Эль Абделлауэ, Доусон, Раноккиа, Н'Диай, Хаддлстоун, Клукас, Боуэн (Аль-Мухаммади, 72), Ниасс
Тоттенхэм: Льорис, Триппьер, Дэвис, Вертонген, Алдервейрелд, Дайер (Сиссоко, 73), Алли (Дембеле, 73), Эриксен, Ваньяма, Сон Хын Мин, Кейн (Янссен, 79)
Судья:
Андре Марринер (Англия)
Место и дата
21 мая 17:00, Кингстон Коммуникейшн, Онлайн-трансляция