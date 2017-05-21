Роналдиньо: После такого теплого приема будет трудно не болеть за Россию на Кубке Конфедераций

Бразильский нападающий сборной Легенд ФИФА Роналдиньо после матча против сборной России прокомментировал итоги своего приезда в Россию.

- Мне понравилось играть с российскими звёздами. Я чувствовал поддержку и нашей команды, и соперников. Я очень счастлив здесь. Везде, где я был, меня принимали с теплотой. После такого очень тёплого приема крайне трудно не болеть за Россию на Кубке конфедераций, - приводит слова Роналдиньо корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, в Санкт-Петербурге прошел выставочный матч, в котором сборная России в серии пенальти обыграла команду «Легенды ФИФА».

Основное время матча закончилось со счетом 9:9, в серии пенальти сильнее оказались россияне со счетом 5:3. В составе Легенд ФИФА играли Байя, Аймар, Роналдиньо, Окоча, Кьюэлл, Десайи, за россиян выступали Малафеев, Сенников, Мостовой, Радимов, Сычев, Булыкин.