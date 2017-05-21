Харри Кейн стал лучшим бомбардиром английской премьер-лиги
Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн в последних трех играх чемпионата Англии забил восемь мячей и с 29 голами второй сезон подряд выиграл бомбардирскую гонку АПЛ.
На втором месте по итогам сезона остался форвард «Эвертона» Ромелу Лукаку забивший 25 мячей. Третье место с 24 забитыми голами занял нападающий «Арсенала» Алексис Санчес.
Your golden boot winner! Congrats, @HKane! #COYS pic.twitter.com/VQFdeEg0sE— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 21 мая 2017 г.
Напомним, что в сезоне 2015/16 Кейн, забив 25 мячей, также выиграл гонку бомбардиров АПЛ.
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