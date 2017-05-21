Сборная России обыграла Финляндию в матче за бронзу чемпионата мира
Хоккеисты сборной России переиграли в матче за бронзовые медали чемпионата мира команду Финляндии со счетом 5:3.
В составе российской сборной заброшенными шайбами отметились Владимир Ткачев, Богдан Киселевич, Никита Кучеров и Никита Гусев, оформивший дубль в матче. У финской сборной точный бросок на счету Микко Рантанена, Микко Лехтонена и Вели-Матти Савинайнена.
Матч
Россия - Финляндия - 5:3 (1:0, 3:1, 1:2)
Голы:
Гусев (Антипин, Ничушкин), 5:58 (1:0). Ткачёв (Ничушкин), 21:48 (2:0 - мен.). Гусев (Панарин, Дадонов), 27:01 (3:0 - бол.). Киселевич (Наместников, Ничушкин), 28:16 (4:0 - бол.). Рантанен (Филппула), 39:33 (4:1). Лехтонен (Ахо), 41:16 (4:2). Савинайнен (Рантанен, Ахо), 45:29 (4:3 - бол.). Кучеров (Гусев, Белов), 48:03 (5:3).
Место и дата
21 мая 17:15, Ланксесс Арена, Онлайн-трансляция