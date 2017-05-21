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«Атлетико» обыграл «Атлетик» в последнем туре примеры

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч последнего, 38-го тура чемпионата Испании между «Атлетико» и «Атлетиком» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Атлетико».

В составе победителей отличились Фернандо Торрес, который сделал дубль, и Анхель Корреа. У басков забил Иньяки Уильямс.

«Атлетико» набрал 78 очков и финишировал на третье позиции в чемпионате Испании. В следующем сезоне команда вновь сыграет в Лиге чемпионов. «Атлетик»  с 63 очками финишировал на седьмой позиции. Если «Барселона» в финале Кубка Испании обыграет «Алавес», то в Лиге Европы сыграет «Атлетик». В противном случае в ЛЕ пробьется «Алавес».

Чемпионат Испании. Примера

38-й тур

Матч

Атлетико - Атлетик - 3:1 (2:0)

Голы

Торрес 8 (1:0). Торрес 11 (2:0). Уильямс 72 (2:1). Корреа 89 (3:1).

Состав

Атлетико: Облак, Савич, Эрнандес Л., Карраско (Гайтан, 70), Коке, Сауль, Габи, Тьягу (Корреа, 88), Парти, Торрес (Гамейро, 63), Гризманн

Атлетик: Арризабалага, Альварес, Балензиага, Лапорт, Сан Хосе, де Маркос, Гарсия (Сусаета, 57), Беньят (Рико, 74), Итурраспе (Уильямс, 46), Адурис, Муньяин

Предупреждения:

Парти, 39; Габи, 45 - нет

Судья:

Хавьер Эстрада Фернандес (Испания)

Место и дата

21 мая 17:45, Висенте Кальдерон, Онлайн-трансляция


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