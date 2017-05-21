«Атлетико» обыграл «Атлетик» в последнем туре примеры

Испанию в Лиге Европе представят «Вильярреал», «Реал Сосьедад» и «Атлетик» или «Алавес»

Испанию в Лиге Европе представят «Вильярреал», «Реал Сосьедад» и «Атлетик» или «Алавес» Стали известны два представителя чемпионата Испании в Лиге Европы.

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Примера. 38-й тур. «Барселона» – «Эйбар», «Малага» – «Реал» и другие матчи. Онлайн Все матчи чемпионата Испании по футболу на сайте «Советского спорта».

Еще одно испанское издание опубликовало информацию о том, что новым главным тренером «Барселоны» станет Эрнесто Вальверде, ныне работающий с «Атлетиком» из Бильбао.

Испанские СМИ: Вальверде станет главным тренером «Барселоны» Еще одно испанское издание опубликовало информацию о том, что новым главным тренером «Барселоны» станет Эрнесто Вальверде, ныне работающий с «Атлетиком» из Бильбао.

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике не знает о том, кто станет его преемником в каталонском гранде.

Луис Энрике: Мне неизвестно, кто станет новым главным тренером «Барселоны» Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике не знает о том, кто станет его преемником в каталонском гранде.

«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей воскресного утра.

Поражения россиян и финнов в полуфинале чемпионата мира и заинтересованность «Челси» в игроке ЦСКА. Главные новости утра

Поражения россиян и финнов в полуфинале чемпионата мира и заинтересованность «Челси» в игроке ЦСКА. Главные новости утра «Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей воскресного утра.

Руководство «Монако» отказалось продавать нападающего Килиана Мбаппе в мадридский «Реал», несмотря на то, что сумма предложения составила рекордные €120 миллионов. Об этом сообщает The Telegraph.

«Монако» отказался продать «Реалу» Мбаппе за 120 миллионов евро Руководство «Монако» отказалось продавать нападающего Килиана Мбаппе в мадридский «Реал», несмотря на то, что сумма предложения составила рекордные €120 миллионов. Об этом сообщает The Telegraph.

«Леганес» ушел от поражения в матче с «Алавесом»

«Леганес» ушел от поражения в матче с «Алавесом» Футболисты «Леганеса» в домашнем матче заключительного 38-го тура чемпионата Испании сыграли вничью с «Алавесом».

Главный тренер казанского «Рубина» Хави Грасия может вернуться в Испанию и возглавить «Севилью», утверждает ElDesmarque.

Хави Грасия может сменить Сампаоли в «Севилье» Главный тренер казанского «Рубина» Хави Грасия может вернуться в Испанию и возглавить «Севилью», утверждает ElDesmarque.

Футболисты «Спортинга» в матче заключительного 38-го тура чемпионата Испании дома сыграли вничью с «Бетисом» из Севильи.

«Спортинг» в Хихоне сыграл вничью с «Бетисом» Футболисты «Спортинга» в матче заключительного 38-го тура чемпионата Испании дома сыграли вничью с «Бетисом» из Севильи.

Главный тренер «Сельты» Эдуардо Бериццо по окончании сезона покинет команду. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Бериццо покинет пост главного тренера «Сельты» по окончании сезона Главный тренер «Сельты» Эдуардо Бериццо по окончании сезона покинет команду. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Форвард мадридского «Реала» Альваро Мората входит в сферу интересов «Милана». Об этом сообщают итальянские СМИ.

«Милан» намерен подписать Морату Форвард мадридского «Реала» Альваро Мората входит в сферу интересов «Милана». Об этом сообщают итальянские СМИ.

Сегодня отмечает день рождения голкипер «Порту» Икер Касильяс, ранее выступавший за мадридский «Реал». Ему исполнилось 36 лет.

День в истории. Икеру Касильясу исполнилось 36 лет

День в истории. Икеру Касильясу исполнилось 36 лет Сегодня отмечает день рождения голкипер «Порту» Икер Касильяс, ранее выступавший за мадридский «Реал». Ему исполнилось 36 лет.

Президент «Лиона»: Мы ведем переговоры о переходе Ляказетта в «Атлетико»

Президент «Лиона»: Мы ведем переговоры о переходе Ляказетта в «Атлетико» Многолетний лидер линии атаки «Лиона» Александр Ляказетт близок к переходу в мадридский «Атлетико».

Матч последнего, 38-го тура чемпионата Испании между «Гранадой» и «Эспаньолом» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Эспаньола».

«Эспаньол» на выезде обыграл «Гранаду» Матч последнего, 38-го тура чемпионата Испании между «Гранадой» и «Эспаньолом» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Эспаньола».

Кем интересуется «Спартак». Рассказываем Михаил Борзыкин рассказывает о фланговом защитнике «Валенсии» Мартине Монтойе, к которому проявляет интерес «Спартак».

«Малага» заработает миллион евро, если «Реал» станет чемпионом Футбольный клуб «Малага» получит миллион евро от «Реала», если мадридский клуб станет чемпионом Испании, сообщает Sport English.