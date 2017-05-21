Алексей Стрепетов: Поражение «Спартака» от «Арсенала»? Такое случается только в России

Бывший футболист «Зенита» Алексей Стрепетов в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился мнением о матче «Спартака» и «Арсенала», в котором чемпион страны в гостях уступил со счетом 0:3.

– «Спартак» очень ровно провел весь сезон. Я не ожидал от них того, что они показали в последнем туре. Такое случается только в российском чемпионате, – сказал Стрепетов в интервью корреспонденту «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, в матче 30-го тура РФПЛ «Спартак» в ранге досрочного чемпиона России гостях уступил тульскому «Арсеналу» со счетом 0:3: дубль на счету Федерико Расича, еще один гол забил Илья Максимов.

После этой победы «Арсенал» обеспечил себе участие в стыковых матчах, в которых сыграет против красноярского «Енисея».